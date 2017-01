Retrospectivă ANAT / Top destinaţii turism intern şi extern, în 2012. Litoralul, pe primul loc

Retrospectivă ANAT / Top destinații turism intern și extern, în 2012. Litoralul, pe primul loc

Pentru perioada de vară, litoralul românesc s-a menținut ca destinație vedetă pentru românii care și-au ales vacanța în România. Anul 2012 a fost, pentru turismul de litoral, cel mai bun din ultimii 4 ani, cu peste 3.000.000 de turiști romani și peste 5.000 străini, potrivit ANAT. „La succesul acestui produs turistic au contribuit hotelurile de 3 stele și 4 stele care au oferit servicii superioare, precum și consolidarea serviciilor de tip «all inclusive», apreciate și căutate de publicul român. De asemenea, în premieră, în acest an litoralul s-a vândut ca produs turistic distinct și pe piața Republicii Moldova, grație infotripului desfășurat în perioada 22 - 29 mai, o acțiune fără precedent la care au participat agenții de turism din toată țara și din Republica Moldova”, au explicat reprezentanții ANAT.Pentru celelalte perioade ale anului, topul destinațiilor interne cuprinde: Valea Prahovei, Bran - Moeciu, Bucovina și stațiunile balneoclimaterice, a precizat ANAT.Pe de altă parte, în anul 2012 s-a menținut interesul și pentru sejururile externe, însă mai degrabă pentru cele accesibile sub aspectul prețului. Pe primele locuri au rămas Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania și Italia. Acestea sunt destinații mai apropiate de România, tendința de a alege destinații apropiate de casă fiind, de altfel, una înregistrată la nivel european.„În contextul evenimentelor politice și sociale declanșate în nordul Africii și în Orientul Apropiat, a continuat declinul unor destinații, printre care se numără Egipt și Siria, dar a continuat să crească în preferințe Dubaiul, ca destinație caldă, cosmopolită și de shopping, relativ aproape față de România. Cipru se află, de asemenea, în creștere în preferințele românilor, la numai doua ore de zbor de România, și cu o ofertă atractivă la nivelul serviciilor turistice. Destinațiile exotice îndepărtate nu mai sunt un lux, întrucât agențiile de turism au reușit să ofere publicului consumator de vacanțe pachete turistice extrem de avantajoase, în destinații exotice precum Republica Dominicană, Maldive, Jamaica sau Mexic, la jumătate de preț, sub condiția ca acestea să fie achiziționate și efectuate în lunile în care la noi este plină iarnă”, au mai explicat reprezentanții ANAT.