Restricţii pentru zborul în spaţiul aerian naţional

Restricții pentru zborul în spațiul aerian național

Conform unui proiect de HG, se modifică procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și condițiile în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate.Actul normativ prevede că orice zbor în spațiul aerian național nu este autorizat dacă aeronava are la bord bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau a unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 al OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții la survolul prin spațiul aerian național.În acest fel, orice operator aerian va fi obligat să verifice dacă încărcătura comercială pe care urmează să o transporte prin spațiul aerian național nu face obiectul unor restricții impuse prin sancțiuni internaționale, pentru a evita în acest fel declanșarea împotriva aeronavei a procedurii prevăzute de Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată.Totodată, se propune completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 cu prevederi specifice operării aeronavelor fără pilot la bord, în special referitoare la:- stabilirea condițiilor de autorizare a operării aeronavelor fără pilot al bord în spațiul aerian de clasă G. Astfel zborul cu aceste aeronave se va considera autorizat dacă este efectuat in limita câmpului vizual al persoanei care controlează aeronava de la distanță și fără a se depăși înălțimea de 150 de metri față de sol;- posibilitatea autorizării zborurilor aeronavelor civile fără pilot la bord în spațiul aerian unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, dar numai în zone rezervate sau restricționate;- condițiile în care aeronave civile fără pilot la bord pot fi autorizate să opereze în zonele de control de aerodrom, condiții similare celor deja prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010;- introducerea posibilității ca aeronavele civile fără pilot al bord, cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 25 kg, să poată ateriza pe orice teren, dispozițiile art. 9 alin.(2) urmând să se aplice și în cazul acestor operațiuni. Aeronavele fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mare de 25 kg nu vor putea opera decât pe terenuri situate în extravilan sau pe aerodromuri certificate, conform dispozițiilor art. 8;- stabilirea posibilității ca aeronavele fără pilot la bord să poată fi utilizate la zboruri sub înălțimea de 150 m, în afara zonelor dens populate;- interdicția generală ca aeronavele civile fără pilot la bord să fie operate deasupra zonelor dens populate, dar și stabilirea unor excepții de la această regulă în cazul zborurilor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și care sunt fie aferente unor operațiuni de lucru aerian, fie efectuate în interesul unei autorități publice. Aplicarea sancțiunii contravenționale în cazul încălcării acestei interdicții se va putea face si de către personalul împuternicit de primarul localității pe raza căreia s-a produs fapta, având în vedere interesul locuitorilor în respectarea acestor dispoziții legale;- aplicarea unor sancțiuni contravenționale specifice operatorilor aeronavelor civile fără pilot la bord.