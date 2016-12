Republica Moldova, notificată să nu mai înmatriculeze nave ale Iranului

Uniunea Împotriva Activităților Nucleare ale Iranului (United Against Nuclear Iran - UANI) a cerut Republicii Moldova să stopeze imediat înma-triculare navelor iraniene sub pavilionul ei.În timp ce comunitatea internațională a instituit blocada navală împotriva regimului din Iran, Moldova a înregistrat sub pavilionul ei 11 nave aflate în proprietatea, managementul sau operate de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) și afiliatele ei, precizează UANI. La fel procedează și alte națiuni, precum Sierra Leone, Tuvalu și Tanzania.UANI a cerut Moldovei să nu pună în pericol eforturile internaționale de a izola regimul iranian și a notificat-o că riscă să fie sancționată și că periclitează relațiile sale comerciale cu SUA.Recent, la cererea UANI, companii de clasificare proeminente, precum Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Registrul Maritim Rus și ClassNK, au încetat să mai acorde certificate de clasă navelor iraniene. UANI se străduiește să facă din industria shipping-ului un mijloc prin care comunitatea internațională să exercite presiuni asupra Iranului.