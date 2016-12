Republica Fascinaţia Mării

1

Baby'sLeaptop

Citind articolul,am adormit cu suzeta in gura. Eu nu pot sa adorm fara suzeta si leaptop. Cat am fost tanar,nevasta imi spunea povesti la culcare. Imi povestea cum a depasit ea planul cincinal la gutui. Acum mi-a procurat un leaptop,un BabyLeaptop. Am avut un cosmar. Se facea ca a cazut guvernu' si ca l-a arestat pe dezvoltator. Dus legat la DNA,dezvoltatorul a ridicat catusele si a strigat: "Nu trageti in PSD ! A fost doar o poveste ! Povestea asta cu insulele marine am inventat-o ca sa testez vigilenta votacilor ! A fost doar un sondaj ". Stefane,te-ai zvarcolit in somn toata noaptea,mi-a spus nevasta.Iar ai baut cu derbedeii aia din USL ! Vezi ca ti-a venit o "felicitare" de la RADET. Trezeste-te ! Am sa-ti arunc leaptopul in mare.