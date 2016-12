Reportaj "Cuget Liber". Plimbarea la mall, marea distracţie de sărbători

Reportaj "Cuget Liber". Plimbarea la mall, marea distracție de sărbători

Cea mai dinamică ramură a economiei constănțene rămâne, în continuare, comerțul. A demonstrat-o din plin în perioada sărbătorilor de iarnă. Marile lanțuri comerciale, dar și micile prăvălii din cartiere și-au prelungit programul spre bucuria clienților. Pentru efortul lor, merită tot respectul nostru, al celor ce am pe-trecut și ne-am odihnit în aceste zile.Sâmbătă, 3 ianuarie 2014, l-am invitat pe nepoțelul meu, Ionuț, în oraș. „Amice, ajunge cu joaca! Avem treabă. Mergem să facem un reportaj la City Park! Vii?” N-a fost nevoie să repet invitația. Când e vorba de City Park, de încălecat mașinuțele electrice, de cumpărat Lego și de mâncat la Pizza Hut, nepotul meu se dovedește a fi un specialist de neegalat.Mall-ul ne-a întâmpinat cu atmosferă de sărbătoare și cu reduceri de prețuri. Cele mai mari, de 80%, sunt anunțate de librăria „Cărturărești”. E drept, sunt limitate doar la o selecție de albume de arhitectură și design fashion. Orice client trebuie întâmpinat în maximum 5 secunde. Regula numărul unu a comerțului modern este respectată cu sfințenie la magazinul de încălțăminte „Il Passo”. Ca din pământ, în fața noastră a răsărit o tânără vânzătoare. „Bună ziua! Doriți ceva anume? Vă pot ajuta cu ceva?” „Nu suntem clienți, suntem ziariști. Facem un reportaj despre comerțul constănțean la debut de an. Cum merg vânzările?”Pe fața tinerei se citește surprinderea, dar și o ușoară dezamăgire. Ne invită: „Puteți observa și singuri!”. În ciuda anunțului „reduceri de până la 70%”, din vitrină, în magazin sunt trei clienți. N-au de gând să cumpere. Au venit doar să studieze marfa din rafturi. Alături, magazinul de îmbrăcăminte „Guess” practică reduceri de până la 20%. „Ca la orice început de an, vânzările sunt slabe - ciripește o vânzătoare sprintenă ca o vrăbiuță. Lumea vine, se uită și pleacă.” Cei ce la „Tom Tailor” sunt generoși. Au reduceri de la 30% la 50% la articolele de îmbrăcăminte. Magazinul este ceva mai animat decât cele din vecinătate. „Vânzările încep să se dezghețe. E totuși bine pentru un început de an” - se arată optimistă vânzătoarea din dosul casei de marcat.Vitrinele din complexul comercial prezintă un adevărat spectacol al reducerilor de sezon: „Ecco” (încălțăminte) - reducere de 50% la a doua pereche cumpărată, „Bigotti” (îmbrăcăminte) - reducere de până la 50%...Mari reduceri, dar mult prea mici vânzări. Clienții sunt în promenadă. Ce poate fi mai captivant decât a bântui magazinele, a studia mărfurile, a vedea ce mai e nou și a citi prețurile ca pe o carte polițistă, în care știi dinainte cine e criminalul și cine e victima. În tot mall-ul, cea mai mare animație este la jocurile electronice. Automobilele, track-urile și motocicletele sunt călărite de o mulțime de puști. Nepotul meu renunță la statutul de reporter pentru a-și demonstra măiestria. Este un as al șoselelor electronice. În sfârșit, s-a golit buzunarul de fise. Punem punct documentării. Întrucât am nevoie de o concluzie pentru reportaj, îi cer părerea nepotului: „Ionuț, spune-mi acum, la final, care este impresia ta despre City Park?” „Mare distracție, tataie! Mare distracție!”.