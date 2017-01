Renunţă autorităţile statului la metoda derogărilor de la lege?

Renunță autoritățile statului la metoda derogărilor de la lege?

Cotidianul „Cuget Liber” a prezentat pe larg istoria accidentului naval din data de 8 martie 2010, petrecut în portul Constanța, în care au fost implicate portcontainerul „CMA CGM Debussy”, sub pavilion francez, cargoul „Haci Fatma Sari”, sub pavilion Turcia, și remorcherul „Vădeni”. În articol, s-a insistat mai ales pe rolul jucat, în această poveste, de către acele instituții ale statului care au obligația să vegheze la siguranța navigației. În urma criticilor formulate de ziarul nostru, a apărut prima reacție din partea acestora. Autoritatea Navală Română a invitat un număr de opt companii de remorcare maritimă portuară, plus Căpitănia Zonală, la o întâlnire cu tema: „Creșterea siguranței navigației pe perioada efectuării manevrelor în porturi.” Ar fi foarte bine dacă la respectiva reuniune, ANR va anunța că instituțiile statului au renunțat la sistemul derogărilor de la Regulamentul de exploatare portuară a porturilor maritime românești, care a fost aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transportului și locuinței nr. 956, din 23 iunie 2003, derogări care pun în pericol siguranța navigației. Se remarcă faptul că la respectiva întâlnire nu au fost invitate societățile specializate în pilotaj, ci doar acelea care au servicii combinate de pilotaj și remorcaj? De ce? Articolul din „Cuget Liber” a ajuns la Ministerul Transporturilor. Va urma o anchetă sau ANR va declanșa propria investigație?