Renault Zoe, citadina 100% electrică. Test drive la Constanţa

Renault Zoe, citadina 100% electrică. Test drive la Constanța

Renault România a adus, week-end-ul trecut, la Constanța, noul model de vehicul 100% electric, Zoe. Am făcut un test drive și am văzut care sunt secretele acestui model.Zoe vine pe piața din România în două variante de echipare, Life și Zen, cea din urmă fiind cu 1.100 de euro cu TVA mai scumpă decât prima, care pornește de la un preț de 20.900 de euro cu TVA.Diferența de preț nu este făcută de motorizare, ci de dotări. Are 88 de cai putere și o autonomie de 150 de kilometri reali, fiind omologată cu o autonomie de 210 kilometri în condiții ideale. Este limitată din construcție la o viteză maximă de 135 de kilometri pe oră, are cutie automată de viteze și ajunge la 100 km/h de pe loc în 13.5 secunde.De menționat ar mai fi și faptul că, în afară de prețul de achiziție, se mai adaugă și chiria pentru baterie.„Pentru șasiu se face un leasing financiar, pentru baterie un leasing operațional. Bateria rămâne întotdeauna în proprietatea Renault, ceea ce ne obligă pe noi să asigurăm asistență utilizatorilor de vehicule electrice și să-i asigurăm pe aceștia că le vom pune la dispoziție tot timpul o baterie care să funcționeze la cel puțin 80% din capacitate”, a declarat Ionuț Gheorghe, brand manager, Renault România.