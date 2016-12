Renault a lansat SUV-ul Kadjar, model desenat de un român

Renault a lansat la Salonul Auto de la Geneva (5-15 martie) SUV-ul compact Kadjar, model de la care marca are așteptări foarte mari, scrie HotNews. Multe dintre elementele de design ale Kadjar au fost create la București, iar schița câștigătoare pentru noul design i-a aparținut unui român: Victor Sfiazof. Kadjar va ajunge în România la vară. Renault are șase studiouri de design în lume, unul dintre ele fiind la București. Pentru fiecare viitor model sunt organizate concursuri de design între studiouri, iar pentru cel mai nou model, Kadjar, Bucureștiul a avut un rol esențial, atât la designul exterior, cât și prin faptul că schița câștigătoare îi aparține unui român. Se numește Victor Sfiazof, este din Satu Mare, a absolvit facultatea la Cluj și lucrează din 2008 la Renault. „Kadjar este un proiect internațional, dar s-a lucrat la mașina și din București, totul fiind coordonat de Technocenter Paris. Schița care a fost aleasă inițial a fost creată de un român și am lucrat mult pe ea în studio în colaborare cu Technocentre și cu ingineria Nissan”, a spus pentru HotNews, șeful centrului de design Renault din Bucuresti, Jeoff Gardiner. Kadjar are multe în comun din punct de vedere tehnic cu Qashqai, lucru care îi va permite mărcii franceze să facă economii serioase. Mașina este puțin mai lungă și mai lată decât Qashqai și va începe să intre în luna iunie pe piețele europene.