Reguli mai simple în acordarea ajutoarelor de stat

Începând din acest an, statele Uniunii Europene vor avea mai multă libertate în definirea serviciilor de interes general care beneficiază de ajutoare de stat. Pachetul revizuit de norme comunitare, adoptat de Comisia Europeană, oferă statelor membre un cadru mai simplu, mai clar și mai flexibil pentru susținerea furnizării de servicii publice de înaltă calitate pentru cetățeni, fapt cu atât mai necesar în contextul actualei perioade de criză. Pe de altă parte, Comisia trebuie să se asigure că finanțarea publică acordată pentru furnizarea unor astfel de servicii nu denaturează în mod nejustificat concurența pe piața internă.Conform noilor norme, toate serviciile sociale sunt exceptate de la obligația de notificare a Comisiei, indiferent de valoarea compensației pe care o primesc. Serviciile în cauză trebuie să satisfacă „nevoi sociale legate de sănătate și îngrijiri pe termen lung, îngrijirea copiilor, accesul pe piața muncii și reintegrarea pe piața muncii, locuințe sociale, precum și îngrijirea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile“.Înainte, numai spitalele și locuințele sociale beneficiau de exceptare. Alte servicii de interes economic general sunt scutite cu condiția ca valoarea compensației să fie mai mică de 15 milioane euro pe an.Comisia propune, de asemenea, să stabilească o sumă minimă a compensației pentru toate celelalte servicii, considerându-se că măsurile cu o valoare sub acest nivel nu constituie ajutor.Pe de altă parte, în viitor va exista un grad mai ridicat de control pentru celelalte servicii de interes economic general în cazul cărora sumele reprezentând compensații depășesc 15 milioane euro pe an, iar potențialul de denaturare a concurenței pe piața unică este mai mare.Măsurile adoptate de Comisie vor contribui la reducerea birocrației ajutoarelor de stat și la o implicare mai mare a statelor comunitare în sprijinirea populației.