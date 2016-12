Registrul internaţional al navelor maritime - bomba care va exploda pe 16 iulie!

2

RIFA

Relatarile sunt partial corecte. Registrul International Roman nu trebuie creat pentru armatori straini mai oameni buni. GIS, DIS, NIS si altele create se numesc German International Second Registry, Danish International Second Registry, Norwegian Inetrnational Second Registry, etc, dar sunt facute pentru oriuce propietar de nave care accepta sa inregistreze nave in acestre register, dar in principal si pentru armatorii tarilor respective fara discriminare. Cum sa faci o lege in Romania pentru straini? In al doilea rind, nu la ANR trebuie sa plateasca taxa ci la bugetul de stat. ANR este o societate de stat cu autofinantare, ceea ce nu este acelasi lucru. Ei isi pun aceste taxe de o mie de euro ca venit si il distribuie ca salarii iar noi stam si platim la bugetul de stat taxe de ne ia gaia. Sa mai plateasca si alde societati din astea si astfel vom avea mai multi bani de scoli, strazi, etc. In al treilea rind 1000 de eur este foarte putin in conditiile in care acesti nemti s-au gindit ca nu platesc in Romania nimic mai mult, folosindu-se de regulamentul European privind evitarea dublei impuneri, societatile navelor fiind inregistrate in Germania chipurile platesc acolo si numai platesc in Romania, dar in Germania daca sunt inmatriculate navele in register straine, sunt scutiri de taxe, asa ca astia o trag si Germaniei si Romaniei. Cred ca o taxa de 1000 de euro la ANR si 2-3000 de euro la bugetul de stat pe nava inregistrata pe an ar fi foarte bine pentru toata lumea, in conditiile in care in orice registru European se plateste o taxa pe tonaj care duce la 6-10.000 de euro pe an. Aici este chestiunea, batalia. Daca se face un calcul la vreo 4000 de nave cu scutiri de 10.000/nava, ar plati mai putin 40 de milioane pe an, bani seriosi. Si in ultimul rind nu se spune nimic de angajarea marinarilor romani sau a cadetilor, despre contract de munca, taxe si impozite ale marinarilor, ambarcarea cadetilor,nimic nimic. ANR a si scos din OG 42 -de la capitolul echipaje din denumire nationalitatea personalului navigant. Pot fi orice nationalitate la bordul navelor iar daca nu vor fi romani deloc, nicio problema. Deci care e folosul tarii daca nu se dau bani in tara, daca nu sunt angajati marinari romani care sa aduca banii in tara? Unde e protectia? Sindicatului Navigatorilor de ce nu i se cere parerea? Sunt multe lucruri de pus la punct, dar nu neaparat sa tina ANR registrul. Nu asta ar trebui sa fie miza ci banii adusi in tara, la bugetul de stat, marinarii nostri si cadetii sa aiba de lucru. Cred ca asta ar trebui sa fie miza.