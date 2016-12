Regionala Finanţelor Publice se mută pe bucăţi de la Galaţi la Constanţa

Regionala Finanțelor Publice se mută pe bucăți de la Galați la Constanța

Pornită în 2013, reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală continuă. Una dintre măsuri are în vedere constituirea, începând cu data de 1 februarie 2016, a administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii la nivelul regiunilor, ca structuri distincte în cadrul actualelor direcții generale regionale ale finanțelor publice.În ceea ce ne privește pe noi, cei de la malul Mării Negre, ANAF a decis ca Administrația pentru Contribuabilii Mijlocii de la nivelul Regionalei Galați să fie amplasată la Constanța. Această schimbarea știrbește puterea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, care pierde controlul direct al celui mai important segment al contribuabililor administrați de ea, dar se trezește peste noapte și cu un concurent regional chiar în structura sa.Neașteptata măsură a provocat mare nervozitate la Galați. Patronatul IMM-urilor și presa din orașul de la Dunăre au sărit de zece metri în sus, susținând că „ciuntirea” DGRFP Galați prin amplasarea Administrației Regionale pentru Contribuabil Mijlocii la Constanța este rodul „presiunilor politice și al intereselor în ceea ce privește controlul resurselor din bugetele publice.”Am convingerea că acuzația nu este corectă. Politicienii constănțeni, spre deosebire de cei din Galați, au dormit în bocanci și n-au ridicat un deget atunci când era momentul, când se lua hotărârea unde să fie locul regionalei finanțelor publice. Mai curând, gălățenii se autoacuză.De altfel, conducerea ANAF de la acea vreme a recunoscut în fața liderilor sindicali că intenția de a amplasa regionala la Galați nu are rațiuni economice, ci politice. Pentru ea nu conta că județul Constanța administra 42,89% din totalul contribuabililor înregistrați în regiunea de Sud - Est și asigura 39,13% din veniturile colectate la nivel de regiune, în timp ce Galațiul reprezenta doar 6,04% din numărul contribuabililor și 19,33% din veniturile colectate. N-avea importanță nici faptul că municipiul și județul Constanța atrag proiecte energetice și de transport de importanță excepțională pentru România și Uniunea Europeană, în timp ce Galațiul contează tot mai puțin pe harta economică a țării, odată cu închiderea majorității capacităților de producție siderurgică.Sunt convins că decizia de a stabili Regionala pentru Contribuabilii Mijlocii la Constanța n-are niciun substrat politic și că pornește de la realitatea economică. Chiar din comunicatele de presă date publicității de DGRFP Galați rezulta că județul Constanța asigură circa 36% din încasările bugetare la nivelul regiunii, în timp ce Galațiul furnizează sub 8%, adică de 4,5 ori mai puțin.Pe de altă parte, actualul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, se opune inge-rințelor politice în activitatea ANAF, lucru pe care l-a făcut public prin declarația de presă din data de 2 septembrie 2015: „Ieri, i-am propus premierului Victor Ponta o formulă de reorganizare care să consolideze autonomia decizională a ANAF, în afară condiționalităților de ordin politic conjunctural ce apar la fiecare ciclu electoral. De aceea, propunerea mea a vizat constituirea unui board de specialiști cu prestigiu recunoscut, pe modelul Fiscului american, pe care îl vom adapta, firește, cadrului legislativ autohton și care va coordona politicile și strategia ANAF, în locul unei singure persoane, respectiv în locul președintelui ANAF. Pentru a finaliza reforma profundă a instituției pe care mi-am asumat-o la preluarea mandatului, în aprilie 2013, consider că această soluție de management, care distanțează ANAF de posibilele influențe politice, este singură varianta reală și profesionistă.”Opinia mea este că decizia privind funcționarea Regionalei pentru Contri-buabilii Mijlocii la Constanța face parte din procesul de scoatere a ANAF de sub influența jocurilor politice și este primul pas spre mutarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice de la Galați la Constanța.Potrivit președintelui executiv al Federației Sindicatelor din Administrația Publică și Asistența Socială Publisind, Emilian Marian, poziția șefului ANAF este următoarea: „Stabilirea sediului la Constanța reprezintă o compensație, așa cum a fost și cu Antifrauda (plasarea Regionalei Antifraudă Fiscală la malul mării - n.n.), față de stabilirea sediului DGRFP la Galați.”Ca reacție a celor prezentate de mass-media de la Dunăre, DGRFP Galați a dat publicității un comunicat menit să tempereze nemulțumirile, în care se afirmă: „Cele două procese aflate în desfășurare, reorganizarea activității de administrare fiscală a contribuabililor mijlocii dispusă prin HG 816/30.09.2015 și înființarea Admi-nistrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la Constanța, care va deservi 1.505 agenți economici începând cu data de 1 februarie a.c., comparativ cu 2.349 înregistrați la data de 31.12.2015, nu vor produce efecte negative în derularea serviciului fiscal sau modului de repartizare a sumelor defalcate de TVA și a impozitului pe venit în vederea echilibrării bugetelor locale. În fapt, ca și până acum, toți contribuabilii mijlocii vor avea la dispoziție aceleași servicii sau facilități în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative și de plată.”Stimați cititori, mutarea Regionalei Fi-nanțelor Publice la Constanța, acolo unde este de drept locul ei, a început. Sediul va fi pe strada Avram Iancu, în locul Parchetului. Primul pas s-a făcut cu contribuabilii mijlocii. Urmează pasul al doilea, cu micii contribuabili.