Regimul podului rutier de la km. 0 al Canalului Dunăre - Marea Neagră

La solicitarea unor agenți economici, cotidianul „Cuget Liber” a adresat câteva întrebări Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, la care am primit următoarele răspunsuri: - Podului rutier de la km. 0 al Canalului Dunăre - Marea Neagră este situat în exteriorul portului și are același regim la fel ca toate podurile din România, respectiv infrastructura publică de transport;- Pe pod și pe viaductele din zona respectivă pot circula orice fel de mijloace de transport pe roți, inclusiv convoaie de transport speciale, agabaritice etc., autorizate să circule pe drumurile publice din România. Podul a fost dimensionat în conformitate cu STAS 3221-86, pentru clasa de încărcare E, convoi de calcul A30, V80.