Reformă fiscală cu pipeta

Veriga slabă a oricărui sistem economic este fiscalitatea, dar în România nu doar o verigă, ci un lanț întreg abia de mai rezistă. Siderurgia și industria chimică sunt în grea suferință din cauza prețului mare al gazelor și energiei electrice. Sectorul construcțiilor și industria materialelor de construcții sunt în declin de cinci ani. Recoltele record din 2013 nu le aduc mai mulți bani producătorilor agricoli, ci pierderi mai multe. Investitorii străini nu se înghesuie să vină, iar investițiile guvernamentale și proiectele cu finanțare europeană au frâna trasă. Piața creditării este în blocaj din cauza dobânzilor mari și condițiilor extrem de restrictive practicate de bănci, de a ajuns până și guvernatorul Mugur Isărescu în pragul disperării. Mediul de afaceri se plânge de lipsa lichidităților, de fiscalitatea împovărătoare, de biro-crația excesivă a statului și de blocajul financiar. Ministrul Maria Grapini are perfectă dreptate când susține că guvernul din care face parte nu înțelege mediul de afaceri. Cabinetul Ponta este una dintre verigile slabe ale sistemului nostru economic, lucru care se poate constata cel mai bine din politica sa fiscală incoerentă, inconsecventă și ineficientă. Nu este de mirare că, pentru a cârpi bugetul de stat se apelează la soluțiile de avarie: îm-prumuturile și creșterea cuantumului amenzilor de circulație. Miercuri, guvernul a aprobat, prin OUG, modificările la Codul insol-venței. Principala noutate, a declarat premierul Victor Ponta, este reduce-rea perioadei de reorganizare adminis-trativă de la trei la un an. În acest interval de timp, agenții economici au obligația să achite dările curente. Prin această măsură se încearcă să se pună capăt deturnării metodei de la scopul ei, acela de a asigura condițiile repunerii pe picioare a afacerilor aflate în dificultate. În ultimii ani, un mare număr de firme au profitat de această portiță a legii, pentru a da tunuri financiare. Sub protecția sa, insolvenții au făcut și mai multe datorii la bugetele statului și la terți. La rândul său, ministrul Finanțelor publice, Daniel Chițoiu, a anunțat că începând cu data de 1 ianuarie 2014, sistemul de plată a TVA la încasarea facturilor în termen de 90 de zile de la emitere va fi opțional. Introdusă la începutul anului, doar pentru agenții economici cu o cifră de afaceri sub 500.000 euro, măsura „nu a avut efectul pozitiv scontat”, a recunoscut Chițoiu. Dimpotrivă, a adus numai pre-judicii agenților economici. Piața și sistemul concurențial au fost afectate de aplicarea în același timp a două sisteme diferite și contradictorii de decontare a TVA. Nota de plată a fost achitată de majoritatea IMM-urilor. Varianta îmbunătățită a Codului fiscal se lasă așteptată. Șeful finanțelor românești a declarat că încă se mai lucrează la acest proiect. În noua formă, Codul fiscal va cuprinde toate completările și modificările apărute în ultimii ani. Să sperăm că se va acorda mai multă atenție și limbii în care este scris, astfel încât să nu mai stârnească atâtea dificultăți de interpretare în rândul specialiștilor. Patronatele și sindicatele încă mai așteaptă o schimbare în politica fiscală a Cabinetului Ponta, măsuri de stimulare a muncii prin diminuarea fiscalității aferente. Așteaptă în zadar. Incapabil să țină sub control fe-nomenul evaziunii fiscale și să co-lecteze dările, Guvernului plănuiește majorarea impozitelor pe proprietate și includerea contribuției la bugetul sănătății la cât mai multe tipuri de venituri. Vai de contribuabilii buni platnici! Pentru ei, vin vremuri mai grele.