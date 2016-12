Reforma din paharul cu apă

• Executivul a aprobat noi măsuri de relaxare fiscalăGuvernul a aprobat un pachet de măsuri fiscale în scopul stimulării investițiilor și creării de noi locuri de muncă. Potrivit Ordonanței de Urgență de modificare a Codului Fiscal, începând de anul viitor se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9% și pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură. Măsura va aduce economii importante populației și agenților economici în general, fermi-erilor în particular, și va stimula investițiile în sectorul irigațiilor.Începând cu 1 ianuarie 2016, cota de impozitare a dividendelor se reduce de la 16% la 5%. Prevederea vizează dividendele distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendele obținute, din România, de persoane nerezidente. Ea va stimula companiile să facă profit, să nu-l mai ascundă și să-l repartizeze. Pe de altă parte, va încuraja companiile cu capital străin să nu-și mai exporte profitul și să-l investească în România.O altă măsură se referă la impozitarea microîntreprinderilor. Din 2016, plafonul de încadrare în categoria „microîntreprindere” va fi ridicat de la o cifră de afaceri anuală de 65.000 euro la 100.000 euro. Totodată, se introduce un sistem de cote de impo-zitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați, între 1% și 3%, după cum urmează:- 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;- 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;- 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.Noul sistem are rolul de a încuraja crearea de noi locuri de muncă și de a așeza echitabil sarcina fiscală între microîntreprinderile cu și fără salariați.Actul normativ mai prevede:- extinderea categoriei persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit pentru veniturile obținute și utili-zate în domeniul educației naționale. În această categorie vor intra și unitățile de învățământ particular preuniversitar, care fuseseră omise din Codul Fiscal;- exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate;- prelungirea cu o lună, respectiv până la 31 martie 2016, a termenului pentru depunerea următoarelor documente:- declarațiile privind clădirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă;- declarațiile privind mijloacele de transport radiate din circulație;- justificările eliberate în anul 2015 privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, în cazul persoanelor îndreptățite.Introducerea reglementării potrivit căreia în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data dobândirii.