O politică hei-rup-istă periculoasă

Reducerea cu 25% a salariilor în companiile de stat provoacă pierderi la buget

Guvernul a decis să taie salariile nu doar în instituțiile bugetare, ci și în companiile și societățile cu capital de stat. În ședința de cabinet din data de 12 mai 2010, premierul Emil Boc a făcut următoarele precizări: „În legătură cu propunerile care vizează reducerea drepturilor salariale cu 25%, vreau să fie foarte clar că această reducere cu 25% se va aplica și salariaților de la companiile și societățile naționale la care statul are capital majoritar sau capital integral de stat, inclusiv EximBank, CEC Bank și alte companii sau societăți unde statul, într-o formă sau alta, este acționar majoritar sau cu capital integral de stat. Și în conținutul legii pe care o vom pregăti inclusiv la acestea se va aplica reducerea cu 25% a fondului de salarii aferent, în modalitățile pe care le vom decide în cadrul legii, pentru că nu putem să ne restrângem doar la bugetari, pentru că și aceștia, într-o formă sau alta, beneficiază de sprijinul statului și sunt tot salariați ai statului”. Printre entitățile economice din județul Constanța afectate de această măsură se numără: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CN ACN), Societatea Națională Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” și operatorul portuar „Oil Terminal”. Împreună, ele dețin 2.935 de angajați. Se pune întrebarea dacă reducerea cheltuielilor cu salariile va contribui la atingerea țintei de deficit bugetar de 6,8%, convenită cu FMI. În fapt, toate aceste sacrificii se fac în numele acestui obiectiv. Măsura ar fi corectă din punct de vedere strict economic și fiscal, dacă, reducându-se cu 25% cheltuielile salariale (câștiguri salariale plus impozite și contribuții aferente, achitate de salariați și angajatori), s-ar obține un profit mai mare pentru stat. Ceea ce ar câștiga statul din impozitul pe profit și din dividende ar trebui să fie mai mare decât ceea ce pierde pe partea de fiscalitate salarială. Cel puțin în cazul Administrației Porturilor Maritime, reducerea veniturilor celor 960 de angajați (a căror valoare medie este de 1.927 de lei) va avea efecte contrare celor dorite de guvern. De ce? Pentru simplul fapt că această companie nu acordă dividende, fiind obligată de înțelegerile cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare să reinvestească întregul profit, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Ioan Bălan. Mai mult, conform prevederilor Codului Fiscal, statul nu va încasa nici impozit pe profit, pentru că profitul este reinvestit. Pare surprinzător, dar la Administrația Canalelor Navigabile declarația premierului Boc a fost bine primită. „Dacă guvernul nu venea cu această măsură, am fi luat chiar noi decizia de a reduce veniturile salariale cu 20 - 25%. Motivul este simplu: traficul pe Canalul Dunărea - Marea Neagră a continuat să scadă în ultimele luni. Probabil că vom reduce cheltuielile salariale recurgând la trimiterea angajaților în concediu fără plată, așa cum am mai procedat în trecut” - a precizat directorul general Valentin Zeicu. ACN are 420 de lucrători, iar venitul mediu se ridică la 1.100 lei. Operatorul portuar „Oil Terminal” deține 1.274 de lucrători. În 2010, a aplicat deja o reducere drastică a cheltuielilor salariale, trimițând în șomaj tehnic pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, cu 75% din salariu, pe toți angajații, în frunte cu directorul general Silviu Wagner. Conducerea „Oil Terminal” a discutat, deja, cu sindicatul despre preconizata reducere salarială și așteaptă ca măsura să fie transpusă în acte normative, pentru a lua o decizie. „În prezent, singura certitudine este că nu vom apela la concedieri” - a declarat Wagner. La „Oil Terminal”, statul deține doar 59,63% din acțiuni, restul aparținând Fondului Proprietatea (10%), Fondului de Investiții Broadhurst Investment și unor persoane fizice. Măsura de reducere a salariilor este o pleașcă pentru investitorii privați. Ei vor obține dividende mai mari, dacă profitul nu va fi reinvestit în totalitate. Oricum, bugetul consolidat al statului va pierde prin reducerea salariilor, fie că „Oil Terminal” reinvestește sau nu profitul. Ionel Manafu, directorul general al Societății Naționale Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, s-a ferit să facă orice declarație pe această temă, așteptând să vadă mai întâi deciziile oficiale. În organigrama aeroportului figurează 290 de posturi, fiind angajate 281 de persoane cu contract individual de muncă. Nu suntem apărătorii salariilor din companiile de stat. Departe de noi o asemenea idee. Credem, însă, că guvernul și ministerele ar trebui să aplice cu discernământ măsurile de reducere a veniturilor și să renunțe la hei-rup-ism. Dacă sacrificiile pe care trebuie să le facă angajații unei companii sau alta sunt inutile pentru îndeplinirea acordului cu FMI și chiar îl pun în pericol, de ce trebuie impuse? Numai așa ca să se mai bifeze o măsură și să fie chinuiți și înrăiți oamenii?