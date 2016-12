Record social de invidiat: 120 de ani fără greve, la Şantierul Naval Constanţa

1

sindicatul SNC

Sindicatul SNC este un aliat de nadejde al conducerii santierului naval.Pentru cei multi care lucreaza nu a facut nimic.Sunt chemati oamenii la lucru sambata si duminica si nu li se platesc orele suplimentare dublu cum este normal, moral si legal.Li se promite ca li se va da liber cand nu vor avea de lucru ( la iarna). Oamenii acum fac un efort maxim pentru a rezista zi de zi la lucru si acum ar trebui platiti, iar la iarna cand nu au de lucru sa fie lasati in somaj tehnic asa cum este normal, moral si legal. Ce a facut sindicatul pentru ei in acest sens? Modul in care oamenii sdunt supusi efortului fizic prelungit inseamna sclavie, iar BOSUL de la SNC isi reface fortele in medii exotice. Halal democratie de tip neocomunist.