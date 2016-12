Record de accidente navale, la un secol după „Titanic“

Statisticile arată că transportul pe apă este mai sigur decât cel rutier, feroviar sau aerian. Din păcate, în ciuda măsurilor luate la nivel internațional pentru creșterea siguranței navigației, incidentele pe mare și pe apele interioare sunt tot mai multe, iar numărul victimelor este în creștere.De la „Costa Concordia“ la „Shariatpur“De la începutul anului 2012 și până pe data de 17 martie a fost înregistrat un număr record de accidente navale (scufundări, coliziuni, eșuări, incendii, explozii ori alte accidente semnificative). Cel puțin 25 de nave s-au scufundat sau au luat foc, fiind consemnate mai mult de 290 de victime.Printre cele mai mari dezastre navale ale anului se numără:- scufundarea navei de pasageri „Costa Concordia” (pe 13 ianuarie, cu cel puțin 25 victime);- explozia de pe tancul „Doola 3" (pe 14 ianuarie, cu 10 victime);- dezastrul navei „Rabaul Queen” (pe 1 februarie, cu 126 victime);- scufundarea navei „Serunting” (pe 9 martie, cu 15 victime);- tragedia ferry-boat-ului „Shariatpur” (pe 13 martie, cu 132 victime);- scufundarea navei „Yuan Tong” (pe 13 martie, cu 8 victime).Cu certitudine că numărul incidentelor și cel al victimelor sunt mult mai mari decât se raportează. Autoritățile și com-paniile de navigație n-au fost niciodată bănuite de exces de transparență. În joc sunt foarte mulți bani și informarea corectă reprezintă un pericol pentru afacerile la limita sau în afara legii.29.584 nave „pensionare“Creșterea numărului acciden-telor navale se produce pe fondul extinderii flotei mondiale. La începutul anului 2006, flota maritimă comercială a lumii era constituită dintr-un număr de 41.110 nave.La sfârșitul anului 2010, nu-mărul navelor ajunsese la 77.768 unități, cu o greutate brută de 932,935 milioane tone. Dintre acestea: 36% erau de mic tonaj (sub 500 tone), 48% de tonaj mediu (500 - 25.000 tone), 11% de mare tonaj (25.000 – 60.000 tone) și 5% de foarte mare tonaj (peste 60.000 tone).Cele 27.831 nave de mic tonaj reprezentau doar 1% din tonajul flotei mondiale, în vreme ce 3.842 nave de foarte mare tonaj acopereau 40% din total.Riscul de accidente crește odată cu vârsta navelor. Dintre cele 77.768 de nave, 38%, respectiv 29.584 nave, aveau peste 25 de ani. Aceasta este considerată ca fiind vârsta la care menținerea unei nave în exploatare, în condiții de siguranță, este mult prea costisitoare. De prea multe ori, însă, siguranța navelor și echipa-jelor sunt sacrificate pe altarul profitului.Recesiune și siguranța vieții pe mareÎntr-un raport realizat la începutul crizei economice, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) enumera printre cauzele accidentelor: vremea, condițiile geografice și… creșterea economică. Boom-ul din anii 2007 - 2008 făcuse să sporească numărul accidentelor întrucât, alături de navele noi intrate în exploatare, erau acceptate pe piață și cele trecute de vârsta „pensionării”. Atunci când economia a intrat în recesiune și circa 20% din capacitatea flotei mon-diale a fost trasă „pe dreapta”, accidentele maritime s-au împuținat, pentru moment.În intervalul 2009 - 2011, piața shipping-ului nu și-a revenit, dar numărul incidentelor pe mare a început să crească. Procesul de întinerire a flotei mondiale a fost frânat de la un an la altul, iar concurența navelor sub standard (tehnic și social), multe dintre ele mai vechi de 25 de ani, a devenit și mai dură.Lecțiile „Titanicului“Semnificativ este faptul că pentru Ziua Maritimă Mondială, care va fi celebrată pe 27 septembrie, Organizația Maritimă Internațională a ales tema: „O sută de ani după Titanic”.În dezastrul din 1912 și-au pierdut viața peste 1.500 de oameni. Din acel moment și până astăzi s-au făcut pași uriași în direcția siguranței vieții pe mările și oceanele lumii. Existența Organizației Maritime Internaționale (al cărei certificat de naștere a fost semnat la Geneva, în 1948) și cea a multor convenții maritime internaționale de astăzi își au rădăcinile în catastrofa „Titanicului”.