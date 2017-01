Recomandări ANAT pentru vacanţe reuşite

Recomandări ANAT pentru vacanțe reușite

ANAT continuă campania „Alege-ți agentul tău de turism!”, o campanie prin care recomandă turiștilor români să cumpere pachete de vacanță de la agenții de turism membre, care dețin logo-ul ANAT afișat pe ușa sediului, precum și bannerul cu sigla ANAT pe site-ul propriu.Iată câteva reguli simple, dar extrem de utile, pentru vacanțe reușite: în cazul efectuării de rezervări online, turiștii trebuie să verifice dacă regăsesc pe site-ul respectiv datele de identificare ale societății comerciale, numărul licenței de turism și data expirării acesteia. De asemenea, românii trebuie să dea dovadă de vigilență atunci când vine vorbe de achiziționarea de oferte parcă mult prea tentante de pe site-urile de cupoane, deoarece asemenea oferte nu au suport real pe piața turistică, fiind ofertate de entități care nu dețin licență de turism și care lucrează în ilegalitate, după cum susțin reprezentanții ANAT.„ANAT acționează pentru ca orice turist să-și poată efectua vacanța în condiții de siguranță, garanție și protecție. Asociația noastră selectează și reunește doar operatori de turism ce-și desfășoară activitatea onest și cu respect față de lege. Considerăm că publicul consumator de vacanțe din România trebuie să beneficieze de un comportament european, civilizat și corect din partea operatorilor de profil din turismul românesc. Acesta este motivul pentru care am acționat mereu pe două planuri: am sancționat, prin excluderea din rândurile noastre a agențiilor care nu și-au îndeplinit obligațiile față de clienți și parteneri, iar prin colaborarea cu autoritățile competente ale statului am demascat orice derapaj al operatorilor economici de pe piața de turism, în sens extins”, a precizat Corina Martin, președintele ANAT.