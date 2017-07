Recolta de cereale e mai mică decât în 2016, iar preţurile îi nemulţumesc pe fermieri

Recolta de cereale e mai mică decât în 2016, iar prețurile îi nemulțumesc pe fermieri

„Recolta este mai slabă cu 25 - 30% față de anul trecut. Culturile au avut doar jumătate din necesarul de apă”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.În ferma sa, producția de orz a scăzut de la 8,5 tone pe hectar, în 2016, la 6 tone pe hectar, în prezent, iar producția de rapiță, de la 3,5 tone la 2,2 tone pe hectar. Dacă anul trecut a obținut 8 tone de grâu la hectar, Gheorghe Lămureanu nu are nicio îndoială că producția va fi mai mică în 2017.În județul Constanța, suprafața cultivată cu orz a fost de 28.410 ha, cea cu orzoaică de toamnă, de 18.000 ha, suprafața cultivată cu rapiță, de 33.000 ha în toamnă, iar la grâu a fost o suprafață de 186.800 ha.Ultima raportare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, arată că la data de 3 iulie 2017, la nivel național, fusese recoltată 74,05% din suprafața însămânțată cu orz, mai mult de jumătate din suprafața însămânțată cu orzoaică de toamnă, aproape 30% din suprafața cultivată cu rapiță. În unele județe, în special în cele din sud - vest, grâul fusese recoltat în proporție de peste 50%„Nici în acest an, prețurile nu sunt prea bune. În Dobrogea, grâul se vinde cu 150 - 155 euro pe tonă, orzul, cu 140 euro pe tonă, iar rapița, cu 355 euro pe tonă”, spune Gheorghe Lămureanu.Prețurile diferă de la o regiune la alta. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice: în Banat, prețul grâului de panificație este de 145,87 euro pe tonă, în Muntenia - 163,82 euro pe tonă, iar în Oltenia - 160,16 euro pe tonă.Peste ocean, situația e alta. La bursa din Chicago, din cauza zvonurilor legate de recoltele scăzute din SUA și a vremii secetoase, prețul grâului, pe contractele futures, a urcat la 180 euro pe tonă. Este cel mai mare preț din ultimii doi ani.Petre Daea, ministrul agriculturii, a încercat să umble la coarda sensibilă a angrosiștilor de cereale, transmițându-le următoarele: „Cei ce fac efectiv această producție pe care o dau astăzi spre comercializare sunt fermierii, cei care au cheltuit mult și au depus eforturi uriașe pentru obținerea acestor producții prin dotări corespunzătoare și aplicarea de tehnologii moderne pentru a obține producții de calitate superioară. Fermierii au așteptat un an pentru realizarea acestora în condiții grele de muncă și cu riscuri enorme. Agricultura se desfășoară sub zodia riscului, tot timpul trebuie să cauți decizia cea mai bună. În același loc ai grâu supracopt și trebuie să-l recoltezi cât mai repede, iar alături ai culturi suferinde de porumb sau floarea soarelui, care așteaptă ploaia.”Credeți că există vreun comerciant de cereale care, vibrând la vorbele ministrului, a decis să dea măcar un eurocent în plus la tonă? Eu cred că nu. În afacerile cu grâne, se duce o luptă fără menajamente și fără recunoștință pentru efortul fermierilor.Secerișul grânelor a dinamizat traficul de mărfuri din portul Constanța. Lungi trenuri, coloane de tiruri și convoaie de barje încărcate cu cereale pentru export se îndreptă spre cel mai mare port de la Marea Neagră. Silozarii muncesc zi și noapte să preia marfa. Vineri, în port, nava „Lilian” încărca 10.600 tone de grâu, „Sakizaya Future” - 50.000 tone de orz, „Achilles II” - 30.000 tone de orz, „Assimina II” - 5.500 tone de orz și „Kmax Emperor” - 72.000 tone de orz.În rada portului Constanța, așteaptau patru nave să intre la încărcare, urmând să preia 156.000 de tone de grâu. Pentru următoarele cinci zile și-au anunțat sosirea la Constanța alte cinci nave, care vor prelua 56.800 tone de grâu, 6.600 tone de rapiță și 1.300 tone de orz.