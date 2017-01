Recalcularea plăţilor anticipate la impozite şi contribuţii

Recalcularea plăților anticipate la impozite și contribuții

Potrivit OPANAF nr. 3.696 din 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie 2016, procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică în următoarele situații:- rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă.- încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislației în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, din silvicultură și din piscicultură;- corecția normelor de venit ca urmare a încetării activității în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum și în situația dobândirii/pierderii calității de salariat;- depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;- completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit;- completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;- încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, din silvicultură și din piscicultură. Pentru această situație nu se efectuează recalcularea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate.2. Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale (CAS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situații:- încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislației în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor de venit;- persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligația plății contribuției, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii.Recalcularea plăților anticipate se efectuează de compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, potrivit legii, la solicitarea contribuabilului.Solicitarea privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 „ Declarația privind venitul estimat/norma de venit”.În formularul 220 se bifează căsuța „ Recalcularea plăților anticipate” și căsuța „ Cu titlu de impozit” și/sau căsuța „ Cu titlu de contribuții sociale”, după caz. Formularul va fi însoțit de documente justificative din care rezultă situația contribuabilului:a) în cazul recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit și cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părți, declarația pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, potrivit legislației în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activității sau alte documente care atestă situația contribuabilului și care justifică solicitarea privind recalcularea plăților anticipate;b) în cazul recalculării plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, documente care atestă încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, potrivit legislației în materie, adeverință eliberată de instituția în a cărei evidență contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, respectiv decizia de pensionare - în cazul persoanelor care au calitatea de pensionar.În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligația depunerii formularului 223 „ Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale” la organul fiscal la care asocierea este înregistrată fiscal. În formular se bifează căsuța „ Recalcularea plăților anticipate”.Termenele la care se face solicitarea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale.În vederea recalculării plăților anticipate, formularul 220, respectiv formularul 223, după caz, se depune la următoarele termene:- în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariției uneia dintre situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net stabilit pe baza normelor de venit;- în termen de 30 de zile de la:a) data încetării activității sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, impuse în sistem real, din silvicultură și/sau din piscicultură;b) data depășirii, în cursul anului fiscal, a numărului de 5 camere de închiriat, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv;c) data comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinței eliberate de instituția în a cărei evidență contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau a oricărui altui document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii;d) completarea obiectului de activitate cu activități noi.Formularul 220, însoțit de documentele justificative, și formularul 223, după caz, se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Formularele se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.