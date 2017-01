Realitatea bursieră

BVB în creștere Piața de capital a înregistrat o creștere ușoară de activitate în cursul zilei de ieri. S-au înregistrat 11.247 de tranzacții de acțiuni, în volum total 85.578.330 unități, în valoare de 72.249.554,83 lei (echivalentul a 23.100.637,81 euro). Toți indicii bursieri au fost în creștere, comparativ cu ziua precedentă: BET – plus 1,20%, BET-C - plus 1,45%, BET – FI - plus 0,50%, ROTX - plus 2,10%. Cele mai tranzacționate acțiuni pe Bursa de Valori București au fost: „Altur" SA (41.327.900 unități), „Rompetrol Rafinare" (12.428.600 unități), Banca Transilvania (4.238.700 unități), „Petrom" (3.377.400 unități), „Amonil" (1.920.600 unități). Creșterile de preț cele mai mari le-au înregistrat următoarele acțiuni: „THR Marea Neagră" (14,45%), „Flamingo Internațional" (7,07%), „Prodplast" (6,98%), „Altur" (6,22%), „Mecanica" Ceahlău (4,17%). În contrast cele mai mari scăderi de preț le-au înregistrat acțiunile: „Azomureș" (- 4,02%), „TMK Artrom" (- 3,85%), „OIL Terminal" (-3,85%), „Bermas" (-2,74%), „Armătura" (-2,60%). Vânzare de acțiuni „THR Marea Neagră" SIF Transilvania a vândut un număr de 10.797.200 acțiuni deținute la SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Nord Prețul de tranzacționare a fost de 1,7300 lei/acțiune, iar valoarea totală a operațiunii a fost de 18.679.156 lei. „Fondul Proprietatea" a preluat 10,223% din acțiunile „Petrom" „Petrom" SA a informat Bursa de Valori București că un volum de 5.791.079.578 acțiuni, reprezentând 10,223% din capitalul social al companiei, deținute de AVAS, au fost transformate în contul SC „Fondul Proprietatea" SA. În prezent, AVAS mai deține 11.391.130.186 acțiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social.