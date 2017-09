Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă - printre priorităţi

1

dupa cate stiu, Romania produce mai multa energie electrica decat are nevoie. atunci dece avem nevoie de noi reactoare care costa miliarde? NU AVEM MEDICAMENTE ,SCOLILE SUNT CA IN EVUL MEDIU, SPECIALISTII PLEACA PTCA NU SUNT PLATITI, CULTURA ESTE LA PAMANT ,nu avem sosele,trenurile merg cu 45km/h, dar avem nevoie de electricitate, care nu ne lipseste. IN MOD SIGUR NICI UN GUVERNANT NU A DESCHIS DICTIONARUL PENTRU A-SI INSUSI EXPLICATIA CUVANTULUI "PRIORITATE".