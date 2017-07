REACŢII DURE în scandalul privind impozitul pe cifra de afaceri. BNR: "O CATASTROFĂ! Ce facem, îi impozitezi pe toţi?"

REACȚII DURE în scandalul privind impozitul pe cifra de afaceri. BNR: "O CATASTROFĂ! Ce facem, îi impozitezi pe toți?"

Ştire online publicată Marţi, 04 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, se implică în scandalul iscat de propunerea Guvernului de a implementa un impozit pe cifra de afaceri. Isărescu a declarat, la conferința ZF Bankers Summit `17, că "impozitul pe cifra de afaceri poate fi aplicat la o firmă care nu creează valoare adăugată, nu are lanțuri multe de producție, la un restaurant, birt sau o firmă mică.""Un alt caz despre importanța dezbaterii, o dezbatere serioasă, nu o descurajare prin acuzații de la început: 'impozitul pe cifra de afaceri este o catastrofă', o dezbatere serioasă, să spună cum se poate împăca impozitul pe cifra de afaceri cu TVA-ul. Că și TVA-ul este tot un impozit pe cifra de afaceri, numai că pe valoare adăugată. Păi, de fapt, dăm verdicte și nu dezbatem? Ieri am fost năvălit la o conferință de presă pe probleme monetare despre probleme fiscale. Zic: 'Dar de ce nu discutați cu specialiștii din Finanțe?' Aceasta este puterea dialogului și a acestor dezbateri pe care am venit aici să le aud. Impozitul pe cifra de afaceri merge la o firmă care nu creează valoare adăugată, nu are lanțuri multe de producție. Nu? E la primul rând, acolo jos. Cumpără ceva și vinde altceva. Un restaurant, un birt, o firmă mică. Nu începi să iei mai multe produse și... Ce facem, îi impozitezi pe toți? Aceasta a fost marea revoluție a TVA-ului și diferențierea între impozitul pe vânzări, cum se numește în Statele Unite, și TVA-ul din România", a explicat Isărescu, la o conferință de specialitate.Guvernatorul BNR a afirmat luni că ideea impozitului pe cifra de afaceri nu ar fi plecat de la reprezentanți ai BNR, iar presa ar trebui să caute răspunsul la Guvern. De asemenea, acesta a afirmat că toată amplitudinea care s-a dat acestei "speculații" i se pare ''una politică". Guvernatorul BNR a adăugat că nu i se pare un lucru rău dacă experți din cadrul băncii sunt consultați de un guvern sau altul, scrue ziuanews.ro