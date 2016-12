Răzvan Macici şi-a prezentat cele mai aşteptate vinuri din recolta lui 2011

Răzvan Macici și-a prezentat cele mai așteptate vinuri din recolta lui 2011

Vinurile din recolta 2011, create de renumitul oenolog Răzvan Macici la M1 Crama Atelier de la Murfatlar, și așteptate cu mare nerăbdare de toată lumea, și-au dezvăluit public aromele pentru prima dată săptămâna trecută, la un restaurant cu renume din Capitală. În toamna lui 2011, Murfatlar România anunța două evenimente importante: înființarea unei noi crame printr-o investiție de 550.000 de euro și începerea colaborării cu oenologul Răzvan Macici. M1 Crama Atelier este noua bijuterie a Murfatlarului. Aici este terenul de joacă al lui Răzvan Macici, aici „îmblânzește” el strugurii pentru a-i transforma în cele mai remarcabile vinuri. Vinurile M1 Crama Murfatlar vin cu un concept nou de contraetichetă pentru piața românească, sunt extrem de intuitive și bogate în informații. O altă noutate o reprezintă timbrul detașabil de pe contraetichetă, special realizat pentru colecționari. Vinurile lansate recent sunt clasificate în trei categorii: premium, superpremium și ultrapremium. Amprenta Muscat Ottonel 2011 este o colecție premium nouă care va fi, an de an, cea mai bună expresie a terroir-ului și a recoltei din anul respectiv, spune Răzvan Macici. Este un vin dulce, ideal pentru desert și nu numai. Arezan Cramposie 2011, cu o aciditate plăcută, este prin excelență un vin proaspăt și lejer. Au fost îmbuteliate 10.620 de sticle, a specificat oenologul.Leat 6500 The Origin roze 2011 este o nouă colecție superpremium care debutează cu un roze deosebit de atractiv și proaspăt, așa îl descrie Răzvan Macici. Aromele sunt de fructe de pădure, cireașă și zmeură. Fatum roze 2011 este o colecție de vin și de artă. Vinul este un Pinot Noir barrique într-o ediție super limitată, de doar 892 sticle Magnum, iar ambalajul este interpretarea destinului realizată de creatoarea de modă Ana Alexe, a precizat Răzvan Macici, oenolog - consultant Murfatlar România.