Răzvan Fodor a adus Opel Cascada la Rădăcini Motors Constanţa

Răzvan Fodor a adus Opel Cascada la Rădăcini Motors Constanța

Opel Cascada a poposit ieri dimineață câteva zeci de minute la Rădăcini Motors Constanța, adus de Răzvan Fodor, cel care în ultimele zile a străbătut o parte din țară pentru ca toți cei curioși să poată admira acest model și să se fotografieze alături de el. De altfel, orașul de la malul mării este ultima oprire din cadrul acestei campanii naționale.„Am plecat duminică dimineață, am avut o primă oprire la Pitești, apoi la Sibiu. Ne-am întâlnit acolo cu Club Opel, am făcut poze. Am plecat mai departe, de la Sibiu la Deva și Oradea, Cluj, Brașov. Și ieri, de la Brașov, am venit aici, la Constanța, și am plecat în Vamă. Până acum sunt vreo 1.890 de kilometri”, ne-a povestit Răzvan Fodor.Vestea bună pentru cei care adoră mașinile decapotabile este că la Opel Cascada coborârea acoperișului durează doar 17 secunde, iar ridicarea acestuia doar 19 secunde. Toate geamurile pot fi deschise sau închise cu ajutorul butonului pentru cele patru geamuri, integrat în butonul de acționare al acoperișului din material textil.Opel Cascada este echipat cu suspensie față HiPerStrut și suspensie spate cu braț Watt de la Opel. De asemenea, autovehiculul se caracterizează printr-o rezistență foarte ridicată la torsiune a șasiului / caroseriei.Întrebat cum s-a simțit în acest periplu de aproape 1.900 de kilometri la volanul Opel Cascada, Răzvan Fodor a precizat că mașina s-a comportat excepțional, însă mari bătăi de cap i-au dat drumurile: „Mașina merge impecabil! Ea este o mașină mai rigidă, pentru că, oarecum, este o mașină sport, dar are niște scaune! Te simți foarte bine în ea. Accesoriile le ai la îndemână, nu trebuie să faci multe mișcări ca să ajungi la ele. Este o mașinuță foarte drăguță. Eu am avut probleme din cauza drumului. Noi, bucureștenii, considerăm că Valea Oltului este «Doamne ferește!». Ca un drum care practic te scoate din țară, înspre graniță, este îngrozitor. Ei bine, nu! Acela este drum bun, în comparație cu ce am trăit în Ardeal. Dacă ar trebui să facem ceva ar trebui și noi, bucureștenii, și ardelenii, să ieșim în stradă pentru că asta este o problemă națională. Incredibil! Și câte accidente am putut să văd! Nu se poate! Totul este numai și numai de la șosea”.Noul Opel Cascada este disponibil atât cu motoare pe benzină cât și cu motoare diesel. De exemplu, unitatea 1.4 Turbo ECOTEC cu cilindree redusă, putere de 88 kW (120 cp) și cuplu de 200 Nm oferă performanțe excepționale. O altă variantă 1.4 Turbo ECOTEC dezvoltă o putere tonică de 103 kW (140 cp) și generează un cuplu maxim de 220 Nm cu funcția overboost. Iar motorul diesel 2.0 CDTI ECOTEC dezvoltă o putere uniformă de 121 kW (165 cp) și generează un cuplu de 350 Nm.Noua transmisie automată cu 6 trepte de viteză este extrem de promptă. Aceasta include mai puține piese mobile decât versiunea anterioară, diminuând astfel gradul de complexitate și sporind eficiența. Rezultatul este o transmisie care, pe lângă faptul că prezintă toate avantajele unei transmisii manuale, reglează în mod inteligent stilurile de conducere individuale, asigurând o schimbare mai confortabilă a treptelor de viteză, indiferent de situație.Opel Cascada poate fi comandat oricând de la Rădăcini Motors Constanța. Mai multe informații pot fi găsite pe www.constanta.radacini.ro și la telefon 0241.515.515.