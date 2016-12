Războiul declaraţiilor, o prefaţă la greva feroviarilor

Războiul declarațiilor, o prefață la greva feroviarilor

Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, susține că greva de avertisment anunțată de sindicatele feroviarilor, pentru vineri, 7 noiembrie 2008, este ilegală. Prin intermediul presei, el a anunțat că va sesiza organele penale și va acționa sindicatele în justiție. Unde-s banii CFR-ului? „Pentru greva anunțată de noi, sunt îndeplinite condițiile legale. Conflictul de muncă a fost deschis încă de la începutul anului. Cel care, la începutul anului 2008, s-a opus semnării bugetului, a fost ministrul de finanțe, Varujan Vozganian. Cel ce trebuie să răspundă în primul rând pentru existența acestui conflict este dânsul. Ministrul finanțelor invocă situația falimentară a Căilor Ferate și pierderile uriașe. Nu salariații au adus prejudicii societăților feroviare, ci guvernanții. Grosul banilor s-au pierdut pe timpul PSD-ului, când ministru al transporturilor era Miron Mitrea, iar Mihai Nicolaiciuc, era director general al Companiei Naționale de Căi Ferate. Nicolaiciuc a dispărut înainte de a da socoteală. Deci, banii Căilor Ferate nu i-au luat operatorul, acarul, mecanicul sau șeful de manevră” - a declarat, Metin Isa, liderul Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea. El consideră că instituțiile statului sunt vinovate pentru că nu i-au tras la răspundere pe cei ce au jefuit companiile feroviare. Toți o apă și-un pământ „Acesta este al singurul an din mandatul actualei puteri în care nu s-a asigurat buget la CFR. Ne fiind aprobat bugetul, sistemul este subfinanțat și nu pot fi executate lucrările de întreținere a infrastructurii și instalațiilor” – a precizat liderul de sindicat. Deși fără buget propriu, companiile feroviare au primit ceva bani de la bugetul de stat. „În contul datoriilor pe care statul le avea la CFR Călători, pentru facilitățile acordate unor categorii de persoane (elevi, studenți, pensionari, deportați, revoluționari etc.), Ministerul de Finanțe a aprobat o sumă de 2,7 miliarde de lei. Problema este că din banii intrați la Ministerul Transporturilor nici o treime nu au fost dați companiei de cale ferată. Au început să se ducă la companiile de transport auto, care acordă aceleași facilități ca și Căile Ferate” - susține Metin Isa. De-a lungul anului 2008, sindicatele feroviare au încercat să închidă conflictul de muncă. Au apelat la toate mijloacele, inclusiv pe cale politică. În demersurilor lor au cerut, printre altele, să nu se privatizeze Căile Ferate. „Suntem singurul stat din Europa unde există societăți feroviare particulare. Anumite personaje au ajuns să aibă, peste noapte, locomotive și vagoane și au acaparat partea cea mai rentabilă din transportul de marfă. Putem discuta și nu vom mai termina pe tema greșelilor făcute de statul român sub toate guvernările.” „Votul” sindicaliștilor În această lună ar trebui să înceapă negocierea contractului colectiv de muncă pe 2009-2010, dar acest lucru nu este posibil din cauza numeroaselor probleme rămase nesoluționate, susțin sindicaliștii. Greva de avertisment a fost notificată tuturor instituțiilor statului: Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor, Guvernului, Parlamentului și Președinției. În prezent, în toate organizațiile, se strâng semnăturile de adeziune la acțiunea revendicativă, de la membrii de sindicat. Astăzi, listele vor fi centralizate, dar rezultatul este previzibil susțin liderii. „Niciodată numărul celor ce au aderat la grevă nu a fost sub 85%” - firmă Metin Isa. Le reamintim cititorilor noștri că greva de avertisment anunțată de Federația Mișcare - Comercial din Transportul Feroviar, va avea loc vineri, între orele 7 și 13.