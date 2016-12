„Război” sindical în portul Constanţa

1

Razbunari sindicale

Eu am lucrat docher toata viata. Datorita manevrelor patronilor, nu mai pot beneficia de conditiilr grele in care am lucrat. Din pacate unele sindicate au facut exact ceea ce incearca si Dl. Stanciu, nu am avut o unitate si o solidaritate si asa am pierdut rind pe rind redutele. Acum sunt in situatia de a pierde tot, orice drept pe care ar fi trebuit sa il am. Pe rind sindicate ca cele din APC, Decirom, Minmetal, etc (as spune de fapt liderii de sindicat si nu sindicalistii) au tradat miscarea sindicala si au facut tot felul de intelegeri cu patronii pentru binele lor personal. Oamenilor le-a fost frica si nu au facut pasul in spate pentru ca isi pierdeau locul de munca. Ba mai mult erau scutiti de munca daca manifestau alaturi de liderul de sindicat al patronului, asa cum e cazul si acum. Oamenii sunt invoiti dar nu li se taie salariile asa cum s-ar fi intimplat daca manifestam impotriva societatii pentru marirea salariilor de exemplu. Acum vor sa dea lovitura mortala dar cred ca pina la urma vor esua. E timpul ca ceilelti sa revina cu autoritatea lor, sunt mult mai multi (de trei ori mai multi) - si sa restabileasca Federatia. Daca nu o fac portul Constanta va fi pierdut pentru inca multi ani de acum incolo. Eu sunt gata ! Astept semnalul celor cu scaun la cap, oameni cinstiti care inca mai apreciaza aceste cuvinte banale, sindicalismul autentic. Solidaritate si unitate !