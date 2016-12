„Război“ în justiţie pentru reprezentativitate sindicală la Daewoo

„Război“ în justiție pentru reprezentativitate sindicală la Daewoo

r Marin Florian lansează inițiativa reînființării Federației Sindicatelor Navaliștilor din România - FESINARPe rolul Tribunalului Constanța se află dosarul nr. 28845/3/2013 având ca obiect reprezentativitatea sindicală. În baza Legii dialogului social nr. 62/2011, Federația „Navalistul“ a solicitat să fie declarată reprezentativă la nivelul grupului de unități format din compania mixtă româno-sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” (DMHI) și subsidiară sa, „Daewoo - Mangalia Human Resources Management“ SRL (DMHRM). Din federație fac parte Sindicatul Liber „Navalistul” (DMHI), cu circa 1.500 membri, și Sindicatul Liber DMHRM, cu 350 membri. Reprezentativitatea are o importanță excepțională în acest caz. În baza ei, federația va putea negocia un contract colectiv de muncă prin care să se asigure condiții de muncă și salarizare la aceleași standarde, în ambele companii.„În prezent, problema principală aflată în atenția federației noastre este situația angajaților de la DMHRM, care, deși muncesc alături de cei de la DMHI, în aceleași formații de lucru, sub conducerea acelorași maiștri, au salarii mai mici. Noi considerăm că sunt discriminați. De altfel, Sindicatul Liber DMHRM a adus cazul în fața justiției, prezentând printre probe un act adițional la contractul de colaborare dintre DMHI și DMHRM” – explica, cu un alt prilej, Marin Florian, președintele federației. Considerându-se îndreptățită să solicite reprezentativitatea, întrucât îndeplinește cerințele legii, federația s-a adresat Tribunalului Constanța. Deloc surprinzător, DMHRM a solicitat intervenția în dosar. „Avocatul ei a invocat faptul că DMHRM are ca obiect de activitate reparațiile de nave, deci un cod CAEN diferit de al DMHI, care se ocupă cu construcțiile de nave. Noi am demonstrat că, până recent, ambele companii aveau același cod CAEN. Compania DMHRM și l-a schimbat când a aflat că dorim să obținem reprezentativitatea. Am explicat instanței că activitățile de construcții și reparații navale aparțin aceleași industrii și că ambele companii le practică” - relatează liderul federației. Pe data de 10 martie, Tribunalul Constanța urmează să se pronunțe în acest dosar. Rămâne de văzut dacă argumentul formal invocat de patronat va cântări în decizia instanței.Cazul de față nu este singular. Întreaga mișcare sindicală întâmpină piedici în obținerea reprezentativității pentru structurile sale, blocajul fiind generat de prevederile legale restrictive, introduse pe vremea Guvernului Boc. Nu e de mirare că, de luni de zile, confederațiile sindicale Cartel „Alfa” și BNS organizează acțiuni de protest în stradă, pentru modificarea Legii dialogului social și a Codului muncii.Indiferent ce va decide, pe 10 martie, instanța de judecată, liderul Marin Florian va declanșa inițiativa de reînființare a Federației Sindicatelor Navaliștilor din România - FESINAR. Născută imediat după 1990, aceasta a supraviețuit până pe 16 ianuarie 2006. FESINAR reprezenta interesele a 9.600 de membri din cadrul sindicatelor de la Șantierul Naval Constanța, DMHI, SCM Constanța, Damen Galați, ICEPRONAV, Deen Breejen și Orizont (doi subcontractori din Galați), Aker și Promex din Brăila, SN Oltenița și SN Orșova. Doar organizațiile șantierelor navale din Tulcea și Turnu Severin erau în afara ei.În 2004, FESINAR, Federația „U Metal” (construcția de mașini), FSIAR (industria aeronautică), FSAR (industria auto) și Federația „Înfrățirea Brașov” (industria construcțiilor de mașini din orașul de la poalele Tâmpei) au înființat Federația „Metal”. În 2006, federațiile care au participat la înființarea mega-federației au intrat în procesul de dizolvare, transformându-se în departamente ale acesteia. „Astăzi avem nevoie mai mult decât oricând de o federație reprezentativă la nivelul întregii industrii navale - a declarat Marin Florian. Am discutat cu mai mulți colegi, lideri de sindicat. Sunt gata să susțină inițiativa.”