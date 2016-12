Război în Golful Aden

Operațiunile forțelor speciale ale SUA și Franței soldate cu capturarea unui pirat și uciderea altor cinci nu au reușit să stopeze fenomenul pirateriei din Golful Aden. Dimpotrivă, acesta s-a intensificat. Atac sub clar de lună Marți, 14 aprilie, alte patru nave au fost capturate, iar două au reușit să scape de urmăritorii care au deschis focul asupra lor. Bulk-carrierul de 32.025 tdw Irene E.M. sub pavilion Saint Vincent și Grenadines, apar-ținând unei companii grecești, traversa Golful Aden, îndrep-tându-se dinspre Iordania spre India. Cu puțin după miezul nopții, la lumina lunii, nava a fost atacată. La bordul ei se aflau 22 de filipinezi. Când nava de război NRP Corte-Real, din cadrul marinei portu-gheze, a primit apelul de pericol transmis de Irene E.M., era ora 2 noaptea. Nu s-a mai putut face nimic. La doar trei minute de la emiterea sem-nalului de alarmă, cargoul se afla deja în mâinile piraților. O navă de război canadiană a trimis un elicopter în recu-noaștere. Pilotul a raportat că marinarii de pe Irene E.M. erau, deja, prizonieri. Nu se mai putea interveni pentru salvarea lor. Atacul indică o schimbare de strategie din partea piraților, care se folosesc de marea calmă, întunericul nopții și de scăderea vigilenței marinarilor pentru a pune mâna pe nave. La numai câteva ore de la acest incident, cargoul de 7.435 tdw Sea Horse, sub pavilion Togo, aparținând unui armator libanez, a fost capturat la 77 mile de coasta Somaliei. Briganzii înar-mați l-au înconjurat cu trei sau patru ambarcațiuni rapide și au reușit să ajungă la bord. Două nave pescărești egip-tene au avut aceeași soartă. Răpirea lor este dovada că bandiții nu fac nicio selecție și că nu iartă nimic din ceea ce plutește pe mare. Sub ploaia de oțel În aceeași zi, la ora 13, zece pirați aflați la bordul a trei ambar-cațiuni au atacat portcontainerul de 31.290 tdw Safmarine Asia, sub pavilion liberian. Nava, aparținând armatorului East-wood Maritime, asigură linia de feeder, dintre Tanzania și Oman. Atacatorii au deschis foc de arme automate și de arun-cătoare de grenade, dar Safmarine Asia a reușit să scape cu fuga. La fel de violent a fost atacat cargoul de 63.400 tdw, Liberty Sun, sub pavilion SUA, apar-ținând companiei Liberty Maritime. Nava se îndrepta spre portul Mombasa, din Kenya, încărcată cu alimente pentru populația înfometată. Ajutorul face parte din programul ONU. Când pirații au deschis focul asupra navei, echipajul s-a baricadat în cabine și în sala mașinilor. Liberty Sun a luat viteză, încercând să scape cu fuga de atacatori, iar coman-dantul a cerut asistență din partea navelor americane de război, care patrulau în zonă. Una dintre rachetele trase de pirați a penetrat bordajul, provo-când o mică spărtură. Din fericire, niciunul dintre marinari nu a fost rănit, iar flo-tabilitatea navei nu a fost pusă în pericol. Distrugătorul american USS Bainbridge a reușit să ajungă după câteva ore în apropiere și, la ve-derea lui, pirații au fugit. În ciuda stricăciunilor pricinuite de loviturile rachetelor, Liberty Sun a fost capabilă să-și continue drumul spre destinație, sub protecția navei de război. Ce s-ar fi întâmplat cu echi-pajul american, dacă ar fi căzut în mâinile piraților? Nimeni nu vrea să se gân-dească la așa ceva. După cum se cunoaște, bandiții soma-lezi au declarat că marinarii americani și francezi trebuie să se aștepte, pe viitor, la un anume tratament, în semn de răzbunare pentru cei cinci pirați uciși de forțele de inter-venție.