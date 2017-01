Rătăciţi în „jungla“ fondurilor europene

Rătăciți în „jungla“ fondurilor europene

„Alo, redacția? Domnule ziarist, mă numesc Cristian Tănase și am o firmă de producție IT. Întrucât vreau să îmi dezvolt afacerea, am încercat să găsesc o sursă de finanțare. Ieri am accesat site-ul Ministerului Fondurilor Europene, dar a trebuit să mă declar învins după vreo trei ore de căutare. Trebuie să recunosc: mie mi-e imposibil să mă descurc în talmeș-balmeșul din acel site. Probabil că mulți români au renunțat să mai caute informația dorită, după ce au trecut prin aceeași experiență ca și mine. Acum, înțeleg de ce gradul de absorbție al fondurilor europene este foarte scăzut în România. Site-ul ministerului este una dintre principalele bariere.”Cititorul nostru are dreptate. Site-ul Ministerului Fondurilor Europene este o junglă. Fără „busolă” e imposibil să descoperi progra-mul de finanțare de care ai nevoie. Informațiile sunt organizate după criterii știute doar de funcționarii ministerului. Dai click pe o adresă, cu speranța că vei ajunge într-un luminiș, și te trezești în mijlocul unui desiș de nepătruns. Deschizi un folder, cu un nume promițător, și ajungi într-un stufăriș de programe de prin din anii 2010 - 2012. Unde e oaza cu programe noi, care încep acum, la sfârșitul anului 2014?Eram decis să abandonez căutarea, când am descoperit o „prospătură”. Printr-un comunicat de presă, ministerul anunță lansarea în dezbatere publică a inițiativei „România Start-up”. Aceasta își propune să sprijine activitatea antreprenorială a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Schema de finanțare are alocată suma de 150 milioane de euro.Probabil că în „jungla” Ministerului Fondurilor Europene sunt multe programe interesante pentru cei ce au nevoie de finanțare, dar cum să dai de ele? Singura soluție este să-i contactezi pe deținătorii „busolei” (funcționarii instituției), să te piloteze prin hățiș.Ministerul Fondurilor Europene ar trebui să regândească site-ul, să facă din el un instrument facil și rapid de informare, în slujba celor ce au nevoie de fonduri comunitare. Acesta ar putea fi chiar tema unui proiect care să stimuleze accesarea acestora.