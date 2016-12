Rata de absorbţie fondurilor a crescut la 80,16%

Rata de absorbție fondurilor a crescut la 80,16%

Ministerul Fondurilor Europene și-a prezentat bilanțul pe anul 2016. Suma totală a rambursărilor aprobate de Comisia Europeană pentru exercițiul financiar 2007-2013 a depășit 4 miliarde de euro, dintr-un total de peste 14 miliarde de euro. Procentual, rata absorbției efective în 2016 a crescut cu 21,49%, ajungând la un total de 80,16%.În acest an, ministerul a lansat 41 de apeluri de proiecte. Numărul total al apelurilor lansate în ultimii doi ani a ajuns astfel la 51.Valoarea celor 41 de apeluri lansate este de peste 13 miliarde de euro. În perioada anterioară au fost lansate apeluri în valoare de mai puțin de 1 miliard de euro.În luna septembrie a acestui an, România a devenit prima țară care semnează memorandumul pentru Fondurile SEE și Norvegiene 2014 - 2021. Țara noastră va beneficia de granturi în valoare de peste 500 de milioane de euro.În ceea ce privește condiționalitățile ex-ante pe care România și le-a asumat prin Acordul de Parteneriat încheiat cu Comisia Europeană, în ultimul an au fost îndeplinite 10 condiționalități, pentru alte 11 se așteaptă confirmarea formală privind îndeplinirea, iar restul de 5 sunt în curs de pregătire.În cursul săptămânii trecute, în marja Consiliului de Afaceri Generale, ministrul fondurilor europene, Dragoș Dinu, a avut o serie de întrevederi bilaterale cu înalți oficiali europeni. „Semnalele primite sunt foarte bune. Comisia Europeană apreciază eforturile depuse de România în ultimul an, iar pentru rezultatele pe care le-am înregistrat în această perioadă am fost felicitați. Am reușit, într-un singur an de zile, cu seriozitate și eforturi susținute să asigurăm ireversibilitatea măsurilor asumate”, a declarat Dragoș Dinu.