Rata anuală a inflaţiei a coborât la 4,25%, în august

Rata anuală a inflației a coborât la 4,25%, în august

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rata anuală a inflației a scăzut, în august, la 4,25% de la 4,85%, nivel consemnat în luna iulie a acestui an, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică.August este a treia lună consecutiv în care România consemnează deflație, scăderea prețurilor fiind de 0,35% față de luna iulie, pe fondul ieftinirii cu 1,4% a mărfurilor alimentare. În același timp, tarifele serviciilor au urcat cu 0,8% iar prețurile mărfurilor nealimentare au rămas relativ neschimbate. Raportat la decembrie 2010, inflația a scăzut la 2,03%. Luna iunie a acestui an a fost prima după august 2009 când în România s-a consemnat o scădere a prețurilor de consum. Acestea s-au redus cu 0,3% față de luna anterioară. Creșterea medie a prețurilor pe total în ultimele 12 luni (septembrie 2010 - august 2011) față de precedentele 12 luni (septembrie 2009 - august 2010) determinată pe baza IPC și cea determinată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a scăzut la 7,3%. Banca Națională a României /BNR/ a revizuit în scădere proiecția de inflație pentru 2011 de la 5,1% la 4,6%. De asemenea, proiecția de inflație a BNR pentru anul 2012 a fost revizuită în scădere de la 3,6% la 3,5%. Ținta de inflație a băncii centrale este la 3% plus/minus un punct procentual pentru acest an și 2012, iar pentru 2013 de 2,5% plus/minus un punct procentual.