Răsturnare spectaculoasă în cazul navei „Summertime Dream“

r Căpitanul a dat o nouă declarație, privind comportamentul piloților de Black WatersÎn urma publicării articolului „Autoritățile corupte din portul Constanța au jefuit nava Summertime Dream”, compania Black Waters, ne-a transmis următorul mesaj, semnat de domnul Claudiu Dobre:„Referitor la articolul prezentat de dumneavoastră în ediția de azi, 11.04.2016, în care la acostarea navei MV Summertime Dream, piloții societății Black Waters ar fi cerut comandantului navei un număr de șase cartoane de țigări de fiecare, dorim să vă transmitem declarația comandantului care dezminte cele prezentate de dumneavoastră. Vă rugăm respectuos să reveniți asupra acestui articol, care pătează imaginea societății noastre.”În respectiva declarație, dată de căpitanul Josue M. Alolod, pe 11 aprilie 2016, după apariția articolului, se spune: „Prin aceasta se certifică că eu, căpitanul Josue M. Alolod de pe nava Summertime Dream nu m-am plâns de piloții de la compania Black Waters, care au urcat la punctul de pilotaj în vederea acostării în dana nr. 31 pe 6 aprilie 2016. Declar că nicio solicitare din partea pilotului nu a fost sugerată căpitanului pentru un tratament special privind pilotajul. Certific faptul că informația către compania charter este falsă, fiind o inadvertență că ar fi vorba de portul Constanța, România. Informația pentru compania charter se referă la alt port.”Pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm că această declarație a căpitanului Josue M. Alolod se bate cap în cap cu informarea pe care tot el a transmis-o companiei Klaveness Chartering, care a retransmis-o agentului navei Idu Shipping Services, care la rândul lui a transmis-o autorităților din portul Constanța:„Dragă domnule, vă informăm că aici, în Constanța am observat că autoritățile portuare, pilotul, inspectorii de Port State Control (PSC) și de Marpol acționează astfel încât să fim puși în situația de a le da bani necuveniți. Înainte de sosire, am reevaluat ceea ce știam și chiar am obținut informații de la alte nave care aveau experiența intrării în acest port.La inspecția de PSC efectuată pe 6 aprilie 2016 s-a constatat o deficiență minoră. Pentru a evita alte probleme, am negociat plata unei sume ilegale. Inspectorii au cerut 600 de dolari, dar am negociat mai puțin și au fost de acord cu 300 de dolari.Inspecția Marpol a avut loc după-amiaza. De asemenea, inspectorii au găsit o deficiență minoră. Iarăși am negociat mai puțin decât au pretins și am plătit 300 de dolari.Reprezentanții autorităților din port, când au venit la bordul navei pentru formalitățile de intrare au cerut, de asemenea, țigări și Brandy. Le-am dat toate țigările care îmi mai rămăseseră și opt sticle de Brandy. Doi piloți au cerut, de asemenea, șase cartoane de țigări de fiecare, dar am insistat și le-am dat doar două.”