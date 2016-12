Raport Paying Taxes 2013 / România, printre premianţii reformelor fiscale din Europa Centrală şi de Est

Raport Paying Taxes 2013 / România, printre premianții reformelor fiscale din Europa Centrală și de Est

România a înregistrat o îmbunătățire a poziției sale în clasamentul Paying Taxes 2013, raportul Băncii Mondiale, al IFC și al PwC. Potrivit reprezentanților PwC, introducerea declarației unice pentru contribuțiile sociale și a obligativității depunerii în format electronic a declarațiilor fiscale pentru întreprinderile mari și mijlocii au urcat România cu 18 poziții în clasamentul Paying Taxes 2013, România fiind a treia din punct de vedere al progreselor înregistrate dintre țările din Europa Centrală după Slovacia și Slovenia. În același timp, cele mai multe dintre statele din regiune au înregistrat un regres în ultimul an în clasamentul Paying Taxes.Raportul Paying Taxes 2013 analizează regimul fiscal din 185 de economii din întreaga lume și măsoară ușurința plății taxelor luând ca studiu de caz o companie de dimensiune medie, cu același profil de activitate, același număr de angajați și aceeași cifră de afaceri în toate țările evaluate.Raportul ia în calcul trei mari indicatori: rata totală de impozitare, care măsoară ponderea taxelor și contribuțiilor suportate de către o firmă ca procent din profit, timpul necesar conformării cu legislația fiscală, adică numărul de ore pe care le alocă firma în cauză pentru a respecta obligațiile de raportare și de plată a taxelor impuse, și numărul de plăți pe care trebuie să le facă o companie pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale.„România a făcut progrese notabile în ultimul an în materie de facilitare a plății taxelor. Introducerea mecanismelor online de declarare a taxelor a redus numărul de plăți pe care o companie trebuie să-l facă pe parcursul unui an în România de la 113 la 41. Spre exemplu, în cazul plăților aferente contribuțiilor sociale, de la 84 de plăți necesare pe parcursul unui an s-a ajuns la doar 12 plăți anuale după introducerea declarației unice pentru contribuțiile sociale.De asemenea, timpul necesar conformării cu legislația fiscală s-a redus ușor de la 222 de ore anual, la 216 ore, a declarat Peter de Ruiter, liderul departamentului de consultanță fiscală și juridică, PwC România.