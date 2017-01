Răpiţi de piraţi în ajunul Crăciunului

1

???

imi place... cum a fost descris evenimentul... pash-pash, banditii [vezi zorro] au venit la bordul... si au rapit patru expatzi... AV a mers mai departe si a acostat undeva... la fel ca la OTV, shoc! ei vor anunta ce si cat... offfffffffffff... cine ce de ce cum? o informare din partea lui mihalcioiu chiar de nu sunt implicati marinari romani... etc... Mesajul intreg cu detaliile respective: Vessel sailing from ERHA field to ONNE port Nationality of crew: Italian, Ukrainian, Nigerian On 23 Dec 2012 at 1945 hrs local time , at position 04 deg01N – 005 deg 14E, 40nm West South West Bayelsa coastline, 7 pirates in 2 speed boats has boarded an offshore supply vessel ASSO VENTUNO and have kidnapped four crew members ( Captain, C. Engineer, C.Mate, Second Engineer). (Italian/ Ukrainian) No injuries to crew were reported and the vessel continued passage to a safe port. The location of the attack is the same as for the MV WAO BRASS, MV JANICE 1, MT BRUSSELS the 17th December 2012. Security in the area: No escort.