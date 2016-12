Rambursările pentru România au fost deblocate de Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE) a deblocat rambursările pentru România, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007 - 2013). Valoarea lor se ridică la 167 milioane de euro. Plata a fost întreruptă în luna februarie 2016.„Ridicarea întreruperii plăților este o veste foarte bună. Vor intra imediat în țară 167 de milioane de euro. Am trimis deja o sumă și mai mare; și vor mai urma vești bune, acum că procesul a fost deblocat. Încercăm să aducem cât mai multe fonduri, atât de necesare dezvoltării României”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene.Autoritatea de Management POSDRU din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a trimis săptămâna trecută o altă tranșă, de 372 de milioane euro: „Estimăm că suma totală, de 539,4 milioane euro, se va întoarce la bugetul de stat până la sfârșitul acestui an. Ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 10% a gradului de absorbție per total program POSDRU”, a afirmat ministrul.CE a întrerupt plata pentru România pentru POSDRU 2007 - 2013 în luna februarie 2016. Prin eforturile comune ale Ministerului Fondurilor Europene și ale Autorității de Audit, rata de eroare a fost adusă sub nivelul acceptabil, permițând decizia de deblocare anunțată zilele acestea de oficialii europeni.