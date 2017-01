Rambursarea TVA sub 10.000 de lei se va face fără control fiscal

Începând cu 2010, deconturile de TVA vor fi rambursate fără inspecție fiscală, dacă suma solicitată este de maxim 10.000 lei, potrivit Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța. În ceea ce privește exportatorii, aceștia vor beneficia de regim special de rambursare de TVA dacă volumul activităților de export a fost în anul anterior 75% din rulajul contului „clienți”, dar nu mai puțin de un milion de euro. Nu beneficiază de regim special exportatorii care își desfășoară activitatea în do-meniul comerțului cu ridicata al legumelor și fructelor, al cerealelor, semințelor și tutunului neprelucrat și al combustibililor solizi, lichizi și gazoși. Totuși, din acest an, exportatorii cu activități în comerțul cu băuturi alcoolice, tutun, petrol pot beneficia de regimul special de rambursare a TVA. În plus, contribuabilii mari care se încadrează în categoria celor cu risc fiscal mare vor avea posibilitatea de a beneficia de rambursarea cu control ulterior dacă depun o scrisoare de garanție bancară. Scrisoarea trebuie să aibă o durată de valabilitate de cel puțin 12 luni și trebuie să cuprindă angajamentul garantului de plată, în cazul neachitării obligațiilor la termen de către garantat. În cazul contribuabililor mari și mijlocii, inspecția fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum doi ani de la aprobare, față de un an cât era prevăzut până acum. Pentru martie 2010, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat rambursarea sumei de 794,5 milioane lei (194 milioane euro), din care 630,2 milioane lei vor fi restituite în trei tranșe, respectiv 8, 24 și 29 martie.