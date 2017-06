Rafinăria Petromidia Năvodari intră în revizie tehnică pentru 20 de zile

Vineri, 05 Mai 2017.

Rompetrol Rafinare va întrerupe, în perioada 3 - 22 mai, activitățile de producție ale celor două rafinării - Petromidia Năvodari și Vega Ploiești pentru realizarea lucrărilor tehnologice programate. Stabilite încă din luna noiembrie a anului trecut, valoarea totală a acestora se va ridica la peste 17,5 milioane USD.Lucrările vor fi coordonate de Rominserv, contractorul general al Grupului KMG International, și vor viza optimizarea și îmbunățirea fluxurilor de productie în acord cu noua capacitate de procesare a rafinăriei Petromidia, dar și derularea unor lucrări de mentenanță preventivă pentru creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor și protecția mediului.Astfel, peste 2.000 de persoa-ne cu diferite specializări (mecanică, electrică, automatizări, construcții civile, tratamente anticorozive etc.) vor realiza lucrări de specialitate pentru înlocuirea catalizatorilor necesari menținerii și creșterii calității produselor petroliere, dar și pentru verificarea, mentenanța, calibrarea și reautorizarea unor echipamente tehnologice (conducte, robineți etc.) de pe platformele Petromidia și Vega.Cele două unități de productie ale KMG International vor asi-gura în această perioadă livrările de produse către clienți din stocurile existente.„Pentru acest an, Rompetrol Rafinare și-a propus să proceseze un volum de circa 5,6 milioane tone materie primă, în creștere cu 3,5% față de nivelul istoric obținut în 2016. În același timp, compania și-a propus să comercializeze circa 5,3 milioane tone produse petroliere, din care circa 83% carburanți auto (benzine - 1,4 milioane tone, motorine - 2,76 milioane tone, gaz petrolier lichefiat - 241.000 tone)”, se arată într-un comunicat de presă al Rompetrol.v v vRompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International și operează Petromidia Năvodari - cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre și Vega Ploiești - cea mai veche rafinărie în funcțiune (1905) și unicul producător de bitum și hexan, dar și divizia de petrochimie - singurul producător de polimeri din țară.