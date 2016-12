Rabla, la start!

Ministerul Mediului și Pădurilor a dat, în sfârșit, startul celei de-a doua sesiuni din acest an a pro-gramului de stimulare a înnoirii par-cului auto național. Începând de as-tăzi are loc repartizarea către co-lectori a celor 15.000 de tichete, așa-dar persoanele fizice care dețin ma-șini mai vechi de zece ani se pot adresa firmelor colectoare, în vede-rea casării acestor autoturisme.Pentru județul Constanța au fost selectați doi colectori, unul din municipiul Constanța și unul din Năvodari. Managerul societății din Năvodari - Resort Metal, Ion Ticuleanu, a precizat că va ajunge în Capitală joi pentru a intra în posesia tichetelor așa că, pe 9 august, după ora 15.00 constănțenii se pot prezenta la sediul colectorului, cu mașinile vechi. Acesta îi sfătuiește pe proprietari să aibă pregătit măcar certificatul fiscal, prin care se atestă că nu au datorii la bugetul local. În rest, pentru cei care nu au timp, nu știu, sau pur și simplu nu vor să-și bată capul prea mult, colectorul are un angajat care se ocupă de absolut toate detaliile, împreună cu proprietarii.În ceea ce-l privește pe cel de-al doilea colector, se pare că un reprezentant al acestuia va ridica încă de astăzi tichetele de la Administrația Fondului pentru Mediu.Ca și în 2010 și 2011, cuantu-mul primei de casare este de 3.800 de lei, fiind exprimată printr-un tichet cu valoare nominală. La fel ca și în prima sesiune a pro-gramului, la achiziționarea unui autovehicul nou pot fi utilizate cel mult trei tichete valorice.Potrivit datelor făcute publice de Ministerul Mediului, prin programul Rabla au fost casate în 2012 un număr de 25.964 de autoturisme mai vechi de zece ani. În cadrul primei sesiuni au fost achiziționate 8.006 de mașini, dintre care 3.661 de producție autohtonă.În ceea ce privește sesiunea pentru persoanele juridice, aceasta se află în derulare, fiind în etapa de depunere a dosarelor (care se încheie pe 31 august 2012), a anunțat Ministerul Mediului.Documente necesareChiar dacă, așa cum aminteam și mai sus, colectorii sunt mai mult decât dispuși să-i ajute pe constănțeni cu documentația, totuși iată care este lista cu actele ce trebuie prezentate de proprietar, odată cu autovehiculul ce urmează a fi casat: actul care îi atestă identitatea, precum și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în original și copie; certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original și în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în original și în copie legalizată; actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehicu-lului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat; certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.v v vPentru această a doua sesiune a programului Rabla, Administrația Fondului pentru Mediu a prevăzut un buget de 57 milioane lei, care permite scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme mai vechi de zece ani.