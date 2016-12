„Queen Victoria“ a poposit la Constanța / Galerie foto

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În această dimineață, a ajuns în portul Constanța, nava Queen Victoria, un vas care aparține liniei de croaziere Cunard. Aceasta are o lungime de 294 metri și o greutate de 90.000 tone. Queen Victoria are șapte restaurante, 13 baruri, trei piscine, o sală de bal și un teatru.Nava are o capacitate de 2.014 pasageri, majoritatea britanici acum, și un echipaj de aproape 1.000 de persoane.Vasul pleacă din Southampton (Anglia), ajunge în Palma de Mallorca (Spania), Ialta și Odesa (Ucraina), Constanța (unde stă între ora 08:00 și ora 18:00), Istanbul (Turcia), Pireu (Grecia), Porto (Portugalia) și înapoi la Southampton.O săptămână mai târziu va acosta și nava Azura, cel mai mare vas de croazierã care ajunge în Constanța în acest sezon, având peste 3.000 de pasageri, cei mai mulți britanici, și un echipaj de aproape 1.300 de persoane.Itinerariul Azura începe tot la Southampton și include Porto, ajunge în Malta, după care pleacă spre Rhodos (Grecia), Odesa, Ialta, Constanța, Istanbul, Izmir (Turcia), Pireu și Palma de Mallorca, după care revine la Southampton.O excursie cu o astfel de navă de croazieră durează 20 de zile și costă între 2.370 de lire și 6.930 de lire sterline (2.900 - 8.600 euro) în funcție de gradul de confort al cabinei.