Qatar va livra 14 milioane tone LPG, pe an

Producția de gaze petroliere lichefiate (LPG) a Qatarului va ajunge la 14 milioane tone pe an, la sfârșitul deceniului. În câțiva ani, acesta va fi unul dintre cel mai mari exportatori de LPG ai lumii. În ultimul deceniu, Qatar a devenit primul exportator mondial de gaze naturale lichefiate (LNG), livrările pe piața externă ajungând la 31 milioane tone pe an. În prezent, companiile „RasGas" and „Qatargas" au proiecte de expansiune, care vor ridica exporturile de LNG la 77 milioane tone pe an.