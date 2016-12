Punct final în scandalul pavilionului internaţional al României

1

Pavilion romanesc

Intreb si eu- e bine ca acel contract a fost desfiintat? De fapt- intreb si eu opinia publica- ce era mai bine pentru Romania, sa aiba 300 de vapoare sub pavilion romanesc dat in administare unor nemti sau nimic? Eu sunt de acord ca acel contract avea si clauze dezavantajoase pentru tara dar in conditiile in care tara ar fi incheiat acel contract avea ceva avantaje dar avea si dezavantaje. Decat nimic? mai bine ceva avantaje. Cine a facut demersul? Dl. Comandant Mihei. Care a avut o firma in care a avut vapoare toate inregistrate sub pavilioane straine. L-as intreba, de ce nu a inregistrat vasele sub pavilion romanesc daca este asa de patriot? Eu cred ca nu era avantajos si de aceea. Dar ramane de trista aminire. Ca s-a opus ca Romania sa aiba cateva sute de nave. Ca a pierdut oportunitatea de a schimba ceva in acel contract si de a il face sa mearga. Restul trageti dvs concluzia. Da, domnule Mihalcioiu. Suna frumos ce ziceti dvs la sfarsitul interventiei dar nu sunt de aceeasi opinie cu dumneavoastra ca e bine ca justitia a anulat contractul. Asta e opinia mea.