Puls Bursier - rubrica săptămânală de analiză bursieră

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută a înregistrat o valoare totală a tranzacțiilor de 245,44 milioane RON, într-o ușoară scădere față de perioada anterioară. Un aport important l-au avut tranzacțiile cu acțiuni RRC, care au însumat o treime din valoarea totală săptămânală. Sectorul petrolier a fost impulsionat de știrea preluării de către KazMunaiGaz a 75% din capitalul social al The Rompetrol Group, acționarul majoritar al RRC Rompetrol Rafinare și PTR Rompetrol Well Services. Drept urmare, acțiunile RRC și PTR s-au apreciat cu 50% respectiv 30% în primele trei zile de tranzacționare. Randamentul extrem de bun și investigațiile demarate de CNVM asupra momentului lansării în piață a comunicatului de vânzare de către oficialii Rompetrol a determinat o marcare la fel de rapidă a profitului, astfel încât cele două acțiuni au scazut semnificativ și au încheiat săptămâna cu o creștere de doar 26,5% respectiv 7,14%. Societățile de investiții financiare au avut parte de o apreciere medie de 2,31% însa volumul de tranzacționare a fost mai mic cu 20% față de săptămâna precedentă. BRK Broker Sa a convocat AGEA pe data de 25 Noiembrie cu scopul de a aproba a nouă majorare de capital, oferind spre subscriere aproximativ 12% din capitalul social rezultat după subscrierea care se desfașoară în această perioadă. Indicii oficiali ai pieței au înregistrat creșteri: BET +3,80% BET-C +3,20% BET-FI +2,31%.