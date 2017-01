Protocol de colaborare pentru un turism mai sigur

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România a semnat la sfârșitul anului trecut un protocol de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în vederea respectării drepturilor și intereselor beneficiarilor de servicii turistice și a creșterii gradului de protecție al turiștilor. Potrivit informațiilor transmise de către ANAT, valabilitatea este de un an și are drept principal scop îmbunătățirea activității de comercializare a pachetelor de servicii turistice. În baza protocolului, ANPC va efectua, la solicitarea membrilor ANAT, acțiuni de consiliere a operatorilor economici cu privire la aplicarea procedurilor legale din domeniul protecției consumatorilor. Pe lângă acest aspect, tot în baza protocolului semnat între cele două părți, ANAT va fi informată periodic în legătură cu controalele tematice efectuate de inspectorii ANPC și despre situația reclamațiilor înregistrate. La rândul său, ANAT va sprijini inspectorii ANPC, cu date referitoare la membrii săi, atunci când aceștia întâmpină dificultăți în soluționarea reclamațiilor. În plus, pe durata derulării protocolului, la acțiunile de control tematice ale ANPC va participa și câte un reprezentant al ANAT care va avea funcția de observator.