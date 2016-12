Proteste ale lucrătorilor de la Arcelor Mittal, în toată Europa

Pe data de 7 decembrie 2011, în întreaga Europă, au avut loc acțiuni de protest ale lucrătorilor din compania Arcelor Mittal. Cu acest prilej, Federația Sindicală a Siderurgiștilor METAROM a dat publicității un comunicat de presă prin care își exprimă „totala adeziune” la protestul „contra măsurilor discreționare și aberante ale patronatului, de închidere a unor capacități de producție și de concediere a angajaților.”Acțiunile salariaților din grupul Arcelor Mittal, organizate sub egida Federației Europene a Metalurgiștilor, au avut loc în: Belgia, Franța, Luxemburg, Italia, Spania, Germania, Cehia, România, Polonia și Macedonia.„Culmea este că, an de an, profitul companiei Arcelor Mittal crește, în timp ce veniturile și drepturile salariaților scad dramatic. Greutățile crizei economice au fost aruncate doar pe umerii lucrătorilor, care trăiesc megatraume individuale și colective imense. Ceea ce se întâmplă e specific „capitalismului sălbatic”, în care destinele umane sunt zdrobite, pentru a maximiza profitul patronului” - se arată în comunicatul de presă.Principalele revendicări ale metalurgiștilor sunt:- dezvoltarea unor proiecte tehnologice orientate spre viitor, în toate firmele corporației și realizarea unor investii viabile;- aplicarea unor politici realiste în vederea menținerii și dezvoltării capitalului uman și a competenței;- respectarea drepturilor de informare și consultare ale lucrătorilor, la nivel european și național;- respectarea angajamentelor luate în momentul fuziunii dintre Arcelor și Mittal, din 2006;- utilizarea perioadelor când nu se lucrează pentru formarea și instruirea angajaților și pentru reparația și modernizarea utilajelor.