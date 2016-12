Propunerile BNR privind creditarea persoanelor fizice

BNR a pus în dezbatere publică proiectul de Regulament privind creditele destinate persoanelor fizice. Actul normativ „este elaborat în contextul preocupării constante a băncii centrale asupra aspectelor legate de ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental și a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienților persoane fizice, neprotejate la riscul valutar, având în vedere inclusiv angajamentele asumate de România în cadrul pachetului financiar contractat cu FMI și UE” - se arată în prezentarea proiectului. Opinia mea este că o mai bună reglementare pe acest segment de piață se impunea de mai multă vreme din numeroase motive. Pe de o parte, foarte mulți clienții persoane fizice nu dispun de cunoștințele financiar-bancare necesare, nu citesc cu atenție sau nu înțeleg clauzele contractelor de creditare, nu știu să-și planifice veniturile și cheltuielile personale. Mulți nu înțeleg riscurile pe care și le asumă apelând la împrumuturi.Pe de altă parte, în goană după profit numeroase bănci adoptă strategii și metode care denaturează piața și aduc prejudicii clienților. În condițiile crizei economice, aceste comportamente ale băncilor și persoanelor fizice au contribuit la adâncirea crizei creditării, la pierderi pentru ambele părți (clienți și bănci), precum și la prea multe drame personale. După cum veți observa, din prezentarea de mai jos, regulamentul introduce o serie de restricții și precizări, menite să facă ordine în piață, să aducă nivelul creditării mai aproape de solvabilitatea prezentă și viitoare a clienților și să diminueze cât mai mult riscul de curs valutar.Prevederile proiectului au în vedere: - includerea sucursalelor instituțiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populației; - definirea creditului de consum și a celui pentru investiții imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară dar care prin destinație sunt în fapt credite de consum (ex. credite destinate achiziționării de autoturisme, echipamente electronice, credite de nevoi personale - garantate cu ipotecă imobiliară). - menținerea, de principiu, a regimului actual în ceea ce privește accesul populației la creditele cu destinație imobiliară și garanție ipotecară, respectiv stabilirea gradului maxim de îndatorare pe baza unei matrice ce ține cont de o serie de variabile: tipul dobânzii (variabilă/fixă), moneda în care este exprimat creditul, garanțiile aferente, scadența creditului, nivelul veniturilor și cheltuielilor solicitantului de credit; - impunerea, în plus față de regimul actual, a unor niveluri maxime ale finanțării acordate raportat la valoarea garanției, diferențiat pe monede, pentru creditele pentru investiții imobiliare (LTV 85% pentru lei, 70% pentru euro și 60% pentru alte valute); - ajustarea, în sensul diminuării, a gradului maxim de îndatorare doar pentru creditul de consum prin: 1. introducerea unui criteriu suplimentar de ajustare - riscul de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului; 2. utilizarea unor valori efective pentru elementele pe care se fundamentează nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare;- în cazul creditelor de consum impunerea obligației de prezentare de garanții reale și/sau personale la un nivel de minim 133% din valoarea creditului și limitarea scadenței inițiale a creditului la maxim 5 ani; - introducerea restricției cantitative a creditului de consum în valută acordat debitorilor neprotejați la riscul valutar (nivelul maxim de îndatorare maxim 10%), în cazul creditorilor care nu dispun de norme interne de creditare validate de BNR; - impunerea în sarcina creditorilor a obligației de avertizare a solicitanților de credit în valută asupra consecințelor materializării riscului valutar, precum și de a oferi solicitanților recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil; - exceptarea, din considerente de oportunitate, a creditelor pentru tratamente medicale, pentru deces și pentru studii de la aplicarea măsurilor de limitare a creditării; - instituirea unei derogări în cazul creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a noului regulament (creditele aflate în sold) de la noile prevederi privind limitarea la 5 ani a scadenței maxime a creditului de consum și cele privind nivelul minim al garanției.