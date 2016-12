Proprietar de câine? Iată ce eşti obligat să faci, de acum înainte

1

cainii de apartament

vrem ca si in Ct, Consiliul local sa modifice legea, in sensul ca cei care doresc sa tina caine la bloc , sa ceara semnari de la TOTI locatarii/ vecinii; daca 1 singur vecin nu este de acord , nu tii caine la bloc, te muti la casa/ curte...astfel de lege exista in alte orase; la fel primaria sa ii taxeze suplimentar pe propr. de caini pt mizeria pe care o lasa in parcuri,aleile din jurul blocului, cel putin cat platim noi pt o persoana la taxa de habitat; inca nu am vazut ca o patrula de politie locala/jandarmi sa amendeze pe cineva ca nu a strans mizeria lasata de caine, desi legea exista !