Promoţii de criză la îmbrăcăminte în preajma sărbătorilor de iarnă

Promoții de criză la îmbrăcăminte în preajma sărbătorilor de iarnă

Odată cu apropierea sărbătorilor, firmele din industria articolelor de îmbrăcăminte și marochinărie, cu spații de desfacere în hypermarketurile constănțene, atacă piața cu promoții care mai de care mai impresionante. Cauza este scăderea ritmului de vânzare, pe fondul crizei financiare. Scopul final este atragerea cumpărătorilor și lichidarea stocului înaintea de intrarea în noul an calendaristic. La magazinul Steilmann, promoția de sfârșit de an constă în reducerea cu 30% a prețului produsului cumpărat. Atenție, discount-ul se face la casă, iar prețul articolelor de pe raft nu este prețul redus. Însă, și cu oferta specială de sărbători, ca să cumperi un produs de la Steilmann, trebuie să vii pregătit de acasă cu un buget consistent, căci prețurile bluzelor de iarnă ajung la 200 de lei, iar o haină groasă depășește 300 de lei. Alte magazine cu astfel de promoții sunt Lotto, cu prețurile la ghete care ajung la 120 - 150 lei sau Avva, cu cămăși de 150 până la 200 de lei bucata. Firma Fox vine în întâmpinarea potențialilor cumpărători cu reduceri substanțiale de 50%. Articolele au prețuri accesibile pentru românul de rând, existând astfel un discount de la 150 la 70 lei, pentru o cămașa, sau de la 200 la 100 lei, pentru o haină de iarnă. De asemenea, magazinele Reebok sau Leonardo au același fel de reduceri. Însă articolele cu prețuri mai mici, de 100 - 150 de lei, beneficiază de un discount mai mic, de până la 10% - 20%. Doar pantofii de 500 sau 400 lei și hainele groase de 300 - 400 de lei au prețurile înjumătățite și ajung la 150 până la 250 de lei, în această perioadă. Mai sunt și promoții ce includ cadouri. Astfel, la magazinul Donna In, când cumperi două produse, primești unul gratuit. Prețurile sunt însă pe măsură, de la 300 de lei până la 700 de lei, pentru o haină de iarnă. La reprezentanța firmei Levi Strauss, dacă cumperi produse în valoare de 500 de lei, primești un accesoriu cadou. Magazinul Debehams, în afara reducerilor de 30%, oferă cadou, persoanelor de sex feminin o „geantă de colecție”, dacă achiziționează produse în valoare de minim 350 de lei. Articolele de îmbrăcăminte de iarnă costă 140 - 150 lei, pentru o bluză de corp sau o cămașă, până la 250 lei, pentru o haină îmblănită. De asemenea, oferta „best buy” include blugi la un preț de 60 de lei perechea. La TNT, dacă cumperi produse de 300 de lei, plătești doar 200 de lei. Există și un raion cu bluze de iarnă, la prețul unic de 39,99 lei, pentru cele de femei și 49,99 lei, pentru articolele de bărbați. În alte magazine, precum De facto sau Mondo, după ce cumperi un produs, beneficiezi de o reducere de 50%, pentru al doilea produs achiziționat. În plus, firmele specializate în acest domeniu s-au gândit și la persoanele care nu dispun de lichidități. Pentru aceștia, există posibilitatea să cumpere în rate articolele de îmbrăcăminte sau marochinărie. Cu o carte de credit, precum CardAvantaj, poți să plătești ce ai cumpărat în trei până la opt rate, cu dobândă zero.