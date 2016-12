Proiectul bugetului de stat e numai lapte şi miere

1

miere sau rahat ?

Nu vad mierea atita timp cit se pune problema renuntarii la un program ( PRIMA CASA ) care a urnit binisor economia prin activitatea in constructii si in cea de productie , comert si transport de materiale specifice si mai ales de crearea multor locuri de munca in acest domeniu.Nu in ultimul rind sansa tinerilor de a avea o locuinta decenta. si de ce nu si aspectul urbei noastre.Ati facut un calcul la toate acestea ? restul majorarilor au fost o consecinta a promisiunilor lui Ponta ( daca eram eu va dadeam ...etc )