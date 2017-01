Proiectul bilateral „Dobrogea – cooperare fără frontiere” a ajuns la final

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a organizat vineri o întâlnire de discuții cu prilejul finalizării proiectului „Dobrogea - cooperare fără frontiere” derulat prin centrul Euro Info Center, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Dobrici. Evenimentul a fost prezidat de către Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța care a făcut o scurtă trecere în revistă a manifestărilor organizate în cadrul proiectului. Potrivit acestuia, obiectul general a fost de a contribui la dezvoltarea economică locală prin sprijinirea relațiilor de afaceri transfrontaliere și de schimburi comerciale. Pe lângă acestea, obiectivele specifice au vizat conștientizarea de către agenții economici vizați a reglementărilor liberei circulații a bunurilor și serviciilor, dezvoltarea capacității de a lansa inițiative de afaceri competitive și cu valoare adăugată sau stimularea cooperării în regiunile Constanța și Dobrici. Printre activitățile derulate în cadrul proiectului se numără organizarea a două parteneriate de afaceri la Constanța și Dobrici, un curs pe tema liberei circulații a bunurilor și serviciilor în Constanța și o expoziție comună româno-bulgară cu bunurile și serviciile de interes pentru cooperarea transfrontalieră. Bugetul total al proiectului a fost de 55.300 de euro, din care 49.000 de euro au reprezentat contribuția Uniunii Europene. Prezent la eveniment, Dănuț Jugănaru, directorul CCINA Constanța, a atras atenția asupra faptului că întâlnirile organizate în cadrul proiectului au avut de multe ori de suferit din cauza lipsei traducătorilor vorbitori de limbă bulgară. „Sperăm ca pe viitor să nu mai întâmpinăm astfel de dificultăți. Totuși, trebuie remarcat că, spre deosebire de parteneriatele anterioare, când acestea se derulau doar pe o anumită categorie de producători, în cadrul proiectului din acest an am urmărit să atragem agenți economici dintr-un sector cât mai mare. În continuarea proiectului, sperăm ca în viitorul apropiat să reușim înființarea unui centru de promovare româno-bulgar la Constanța. Astfel de demersuri am avut și în trecut, dar a trebuit să renunțăm la ele pentru că nu am găsit sprijinul așteptat din partea Consiliului Județean Constanța și a Primăriei Constanța”, a declarat Dănuț Jugănaru.